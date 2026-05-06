Tenerifén köt ki az óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus

A tárcavezető elmondta: Granadilla de Abona kikötőjében ér majd partot a hajó. Ez a kikötő a sziget déli repülőterének közelében fekszik, így az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak, 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek. Mint mondta, az utasokat és a legénységet érkezésük után megvizsgálják, és amennyiben nem fertőzöttek a hantavírussal, „a szükséges biztonsági garanciák mellett” intézkednek ahazaszállításukról – számolt be az MTI.
Mindent megtesznek, hogy a hantavírus ne terjedhessen tovább
Különösen fogunk ügyelni a biztonságra; nemcsak az érkezőket fogjuk óvni, hanem végrehajtjuk a szükséges közegészségügyi intézkedéseket is annak érdekében, hogy ha bárkinél tünetek jelentkeznek, ne tudja átadni a vírust a lakosságnak
– hangsúlyozta a spanyol egészségügyi miniszter.
Mónica García beszámolt arról is, hogy a jelenleg a Zöld-foki szigetek partjainak közelében horgonyzó hajón 14 spanyol állampolgár is van, akiket a kikötőben elvégzett elsődleges egészségügyi vizsgálatok után katonai repülőgéppel Madridba szállítanak majd, ahol a Gómez Ulla központi katonai kórházban karanténba kerülnek, azonban ennek időtartamát még nem határozták meg.
A WHO választotta ki Spanyolországot a probléma kezelésére
Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter hangsúlyozta: Spanyolország a nemzetközi joggal és a humanitárius szellemiséggel összhangban tesz eleget az Egészségügyi Világszervezet (WHO) segítségnyújtási kérésének. Véleménye szerint a szervezet azért választotta épp a dél-európai országot, mert amellett, hogy felkészült egy ilyen összetett helyzet kezelésére, rendelkezik a szükséges uniós mechanizmussal is, amely a lehető legbiztonságosabb körülmények között garantálja az emberek hazaszállítását.
Három utas meghalt a fedélzeten
A Hondius nevű holland óceánjáró március elején futott ki az argentínai Ushuaia kikötőjéből a Zöld-foki Köztársaság felé tartva az Atlanti-óceánon keresztül. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a hét végén jelentette be, hogy az utasok közül hárman meghaltak. A hajón további öt embernél észlelték a hantavírus-fertőzést vagy annak gyanúját, mostanra viszont már mindannyiukat evakuálták.
Egy férfit a zürichi egyetemi kórházban ápolnak, egyelőre tünetmentes feleségét pedig elővigyázatosságból karanténba helyezték. További három fertőzött utas jelenleg egy egészségügyi repülőgépen utazik Hollandiába, ahol orvosi ellátásban részesülnek.
Ritka, hogy a hantavírus emberről emberre terjed
A Dél-afrikai Köztársaság fertőző betegségek intézete szerdán bejelentette: a hantavírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírustörzset azonosították két fertőzött személy mintájában is.
Ez az egyetlen törzs, amelyről tudni, hogy lehetővé teszi az emberről emberre történő fertőzést, de az ilyen jellegű fertőzések még így is nagyon ritkák és csak szoros közelséggel lehet átadni
– hangsúlyozta az intézmény. A Zöld-foki Köztársaság a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt a Hondiustól.
