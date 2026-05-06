Tenerifén köt ki az óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus

A tárcavezető elmondta: Granadilla de Abona kikötőjében ér majd partot a hajó. Ez a kikötő a sziget déli repülőterének közelében fekszik, így az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak, 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek. Mint mondta, az utasokat és a legénységet érkezésük után megvizsgálják, és amennyiben nem fertőzöttek a hantavírussal, „a szükséges biztonsági garanciák mellett” intézkednek ahazaszállításukról – számolt be az MTI.

A magyar egyik kedvenc üdülőhelyén, Tenerifén köt ki a halálos hantavírussal fertőzött óceánjáró, a Hondius – Fotó: AFP

Mindent megtesznek, hogy a hantavírus ne terjedhessen tovább

Különösen fogunk ügyelni a biztonságra; nemcsak az érkezőket fogjuk óvni, hanem végrehajtjuk a szükséges közegészségügyi intézkedéseket is annak érdekében, hogy ha bárkinél tünetek jelentkeznek, ne tudja átadni a vírust a lakosságnak

– hangsúlyozta a spanyol egészségügyi miniszter.

Mónica García beszámolt arról is, hogy a jelenleg a Zöld-foki szigetek partjainak közelében horgonyzó hajón 14 spanyol állampolgár is van, akiket a kikötőben elvégzett elsődleges egészségügyi vizsgálatok után katonai repülőgéppel Madridba szállítanak majd, ahol a Gómez Ulla központi katonai kórházban karanténba kerülnek, azonban ennek időtartamát még nem határozták meg.

A WHO választotta ki Spanyolországot a probléma kezelésére

Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter hangsúlyozta: Spanyolország a nemzetközi joggal és a humanitárius szellemiséggel összhangban tesz eleget az Egészségügyi Világszervezet (WHO) segítségnyújtási kérésének. Véleménye szerint a szervezet azért választotta épp a dél-európai országot, mert amellett, hogy felkészült egy ilyen összetett helyzet kezelésére, rendelkezik a szükséges uniós mechanizmussal is, amely a lehető legbiztonságosabb körülmények között garantálja az emberek hazaszállítását.

Három utas meghalt a fedélzeten

A Hondius nevű holland óceánjáró március elején futott ki az argentínai Ushuaia kikötőjéből a Zöld-foki Köztársaság felé tartva az Atlanti-óceánon keresztül. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a hét végén jelentette be, hogy az utasok közül hárman meghaltak. A hajón további öt embernél észlelték a hantavírus-fertőzést vagy annak gyanúját, mostanra viszont már mindannyiukat evakuálták.