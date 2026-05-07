Továbbra is szedi az áldozatait a halálhajó – minden, amit eddig tudunk a hantavírusról

Súlyos járványhelyzet alakult ki az MV Hondius nevű óceánjárón, miután több embernél is felmerült a fertőzés gyanúja, három utas pedig meghalt az út során. A hantavírus általában rágcsálókról terjed emberre, de az egészségügyi szakértők szerint ebben az esetben felmerült az emberek közötti, szoros kontaktus útján történő fertőzés lehetősége is.
Ahogy az Origón korábban beszámoltunk róla, a hajó 2026 májusának elején a Zöld-foki-szigetek közelében vesztegelt, majd a spanyol Kanári-szigetek felé indult tovább. A hantavírus-gyanú miatt három embert evakuáltak az MV Hondius fedélzetéről: két súlyos állapotú beteget Hollandiába szállítottak kezelésre, egy harmadik, stabil állapotú utas evakuálása pedig késedelmet szenvedett – írja a BBC.

Hantavírus jelent meg egy óceánjárón: több embert evakuáltak, hárman meghaltak - This aerial picture shows a general view of the cruise ship MV Hondius stationary off the port of Praia, the capital of Cape Verde, on May 4, 2026. Strict precautionary measures including isolation are in place on a cruise ship anchored off Cape Verde on which a suspected outbreak of hantavirus has killed three people, the cruise operator said on May 4, 2026.The Canary Islands are being "considered" for disembarkation of the boat, which has 149 people of 23 nationalities on board, after Cape Verde refused entry, Oceanwide Expeditions said in a statement. (Photo by AFP)
Hantavírus jelent meg egy óceánjárón: több embert evakuáltak, hárman meghaltak – Ez a légifelvétel az MV Hondius hajó általános nézetét mutatja, amint a Zöld-foki-szigetek fővárosának, Praiának a kikötőjében áll 2026. május 4-én
Fotó: - / AFP

Miért okozott riadalmat a hantavírus a hajón?

Az MV Hondius Argentínából indult útnak, ahol a hantavírus-fertőzések száma az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedett. A dél-afrikai hatóságok két igazolt betegnél az Andes-törzset mutatták ki, amely Latin-Amerikában fordul elő, és korábbi járványokban már megfigyelték az emberek közötti terjedését.

A hajón jelenleg 146 ember tartózkodik 23 országból, szigorú óvintézkedések mellett. A fedélzeten tartózkodók egészségügyi vizsgálata folyamatos, a hatóságok pedig hangsúlyozták, hogy a szélesebb lakosságra nézve alacsony a fertőzés kockázata.

A person in a hazmat suit (2R) is escorted to a ambulance from a medical aircraft allegedly carrying some of the passengers from the cruise ship MV Hondius believed to be infected with hantavirus, at Schiphol airport near Amsterdam on May 6, 2026. A plane that left Cape Verde following the evacuation of a cruise ship hit by the hantavirus landed in Spain's Canary Islands on May 6, while a second flight headed for the Netherlands. (Photo by Lina Selg / AFP)
Egy védőruhás (2R) személyt kísérnek egy mentőautóhoz egy orvosi repülőgépről, amely állítólag a hantavírussal fertőzött MV Hondius óceánjáró utasainak egy részét szállította a Schiphol repülőtéren, Amszterdam közelében, 2026. május 6-án
Fotó: LINA SELG / AFP

Mit lehet tudni a halálos áldozatokról?

Az MV Hondius útja során eddig három ember halt meg, de a hatóságok szerint közülük egyelőre csak egyikük esetében igazolták a hantavírust. 

Egy holland férfi április 11-én halt meg a hajó fedélzetén, ám őt nem erősítették meg fertőzöttként. Felesége április 24-én, Szent Ilona szigeténél elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába utazott, ahol április 26-án meghalt; nála kimutatták a vírust. 

A harmadik áldozat egy német nő, aki május 2-án hunyt el az MV Hondius fedélzetén, de az ő esetében sem erősítették meg hivatalosan, hogy hantavírus okozta volna a halálát – közölte a BBC.

Argentínában csaknem megduplázódott a fertőzöttek száma

Argentínában, ahonnan az MV Hondius elindult, a hantavírus-fertőzések száma 2025 júniusa óta csaknem a duplájára nőtt. Az argentin egészségügyi minisztérium adatai szerint azóta 101 fertőzést regisztráltak, ami jóval több, mint az előző év azonos időszakában.

Szakértők szerint a klímaváltozás is hozzájárulhat a vírus terjedéséhez, mivel a melegebb, trópusiasabb környezet kedvezhet azoknak a rágcsálóknak, amelyek a betegséget hordozhatják – számolt be a Mirror.

This aerial view shows health personnel assisting patients onto a boat from the cruise ship MV Hondius, while stationary off the port of Praia, the capital of Cape Verde, on May 6, 2026. Evacuations were taking place on May 6, 2026 from a cruise ship stricken with a deadly outbreak of hantavirus, the World Health Organization said, as experts confirmed a rare strain that can be transmitted between humans. Three people, two crew members and one other person, thought to be infected with the virus were being taken off the MV Hondius, anchored off Cape Verde, the WHO said. (Photo by AFP)
Ez a légi felvétel azt mutatja, ahogy az egészségügyi személyzet betegekek segít leszállni az MV Hondius hajóról, miközben az a Zöld-foki-szigetek fővárosának, Praiának a kikötőjében áll 2026. május 6-án
Fotó: - / AFP

Többen már korábban elhagyták a hajót

A holland hatóságok szerint körülbelül 40 utas szállt le az MV Hondiusról, amikor a hajó Szent Ilona szigeténél állt meg – írja az Independent. Köztük volt az a holland nő is, aki később Dél-Afrikába utazott, valamint egy svájci férfi, akit jelenleg Zürichben kezelnek, miután pozitív lett a hantavírus-tesztje.

A hatóságok több országban is megfigyelés alatt tartják azokat, akik korábban elhagyták a hajót. Az Egyesült Államokban három, az Egyesült Királyságban két korábbi utast követnek nyomon, de ők jelenleg nem mutatnak tüneteket.

