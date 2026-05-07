Továbbra is szedi az áldozatait a halálhajó – minden, amit eddig tudunk a hantavírusról

Ahogy az Origón korábban beszámoltunk róla, a hajó 2026 májusának elején a Zöld-foki-szigetek közelében vesztegelt, majd a spanyol Kanári-szigetek felé indult tovább. A hantavírus-gyanú miatt három embert evakuáltak az MV Hondius fedélzetéről: két súlyos állapotú beteget Hollandiába szállítottak kezelésre, egy harmadik, stabil állapotú utas evakuálása pedig késedelmet szenvedett – írja a BBC.
Miért okozott riadalmat a hantavírus a hajón?
Az MV Hondius Argentínából indult útnak, ahol a hantavírus-fertőzések száma az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedett. A dél-afrikai hatóságok két igazolt betegnél az Andes-törzset mutatták ki, amely Latin-Amerikában fordul elő, és korábbi járványokban már megfigyelték az emberek közötti terjedését.
A hajón jelenleg 146 ember tartózkodik 23 országból, szigorú óvintézkedések mellett. A fedélzeten tartózkodók egészségügyi vizsgálata folyamatos, a hatóságok pedig hangsúlyozták, hogy a szélesebb lakosságra nézve alacsony a fertőzés kockázata.
Mit lehet tudni a halálos áldozatokról?
Az MV Hondius útja során eddig három ember halt meg, de a hatóságok szerint közülük egyelőre csak egyikük esetében igazolták a hantavírust.
Egy holland férfi április 11-én halt meg a hajó fedélzetén, ám őt nem erősítették meg fertőzöttként. Felesége április 24-én, Szent Ilona szigeténél elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába utazott, ahol április 26-án meghalt; nála kimutatták a vírust.
A harmadik áldozat egy német nő, aki május 2-án hunyt el az MV Hondius fedélzetén, de az ő esetében sem erősítették meg hivatalosan, hogy hantavírus okozta volna a halálát – közölte a BBC.
Argentínában csaknem megduplázódott a fertőzöttek száma
Argentínában, ahonnan az MV Hondius elindult, a hantavírus-fertőzések száma 2025 júniusa óta csaknem a duplájára nőtt. Az argentin egészségügyi minisztérium adatai szerint azóta 101 fertőzést regisztráltak, ami jóval több, mint az előző év azonos időszakában.
Szakértők szerint a klímaváltozás is hozzájárulhat a vírus terjedéséhez, mivel a melegebb, trópusiasabb környezet kedvezhet azoknak a rágcsálóknak, amelyek a betegséget hordozhatják – számolt be a Mirror.
Többen már korábban elhagyták a hajót
A holland hatóságok szerint körülbelül 40 utas szállt le az MV Hondiusról, amikor a hajó Szent Ilona szigeténél állt meg – írja az Independent. Köztük volt az a holland nő is, aki később Dél-Afrikába utazott, valamint egy svájci férfi, akit jelenleg Zürichben kezelnek, miután pozitív lett a hantavírus-tesztje.
A hatóságok több országban is megfigyelés alatt tartják azokat, akik korábban elhagyták a hajót. Az Egyesült Államokban három, az Egyesült Királyságban két korábbi utast követnek nyomon, de ők jelenleg nem mutatnak tüneteket.
További tartalmaink:
Szakértők vizsgálják a luxushajón felbukkant hantavírust
Három ember halt meg és többen megbetegedtek egy fertőzés következtében egy Argentína és Zöld-foki-szigetek közötti hajóúton. A szakértők szerint a háttérben hantavírus állhat, s bár a lakosságra leselkedő veszély továbbra is alacsony, jobb tisztában lenni a fertőzés jellemzőivel.
Érkezhet az újabb koronavírus, nem is akárhonnan
Újabb világjárvány küszöbén állunk? Egy kelet-afrikai denevérből izolált koronavírus elvben képes lehet az emberi tüdősejtekbe belépni. A valóságban még nem történt emberi fertőzés, de a bioinformatikai modellezés felhívja a figyelmet egy potenciális veszélyforrásra.