Továbbra is szedi az áldozatait a halálhajó – minden, amit eddig tudunk a hantavírusról

Ahogy az Origón korábban beszámoltunk róla, a hajó 2026 májusának elején a Zöld-foki-szigetek közelében vesztegelt, majd a spanyol Kanári-szigetek felé indult tovább. A hantavírus-gyanú miatt három embert evakuáltak az MV Hondius fedélzetéről: két súlyos állapotú beteget Hollandiába szállítottak kezelésre, egy harmadik, stabil állapotú utas evakuálása pedig késedelmet szenvedett – írja a BBC.

Hantavírus jelent meg egy óceánjárón: több embert evakuáltak, hárman meghaltak – Ez a légifelvétel az MV Hondius hajó általános nézetét mutatja, amint a Zöld-foki-szigetek fővárosának, Praiának a kikötőjében áll 2026. május 4-én

Miért okozott riadalmat a hantavírus a hajón?

Az MV Hondius Argentínából indult útnak, ahol a hantavírus-fertőzések száma az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedett. A dél-afrikai hatóságok két igazolt betegnél az Andes-törzset mutatták ki, amely Latin-Amerikában fordul elő, és korábbi járványokban már megfigyelték az emberek közötti terjedését.

A hajón jelenleg 146 ember tartózkodik 23 országból, szigorú óvintézkedések mellett. A fedélzeten tartózkodók egészségügyi vizsgálata folyamatos, a hatóságok pedig hangsúlyozták, hogy a szélesebb lakosságra nézve alacsony a fertőzés kockázata.

Egy védőruhás (2R) személyt kísérnek egy mentőautóhoz egy orvosi repülőgépről, amely állítólag a hantavírussal fertőzött MV Hondius óceánjáró utasainak egy részét szállította a Schiphol repülőtéren, Amszterdam közelében, 2026. május 6-án

Mit lehet tudni a halálos áldozatokról?

Az MV Hondius útja során eddig három ember halt meg, de a hatóságok szerint közülük egyelőre csak egyikük esetében igazolták a hantavírust.

Egy holland férfi április 11-én halt meg a hajó fedélzetén, ám őt nem erősítették meg fertőzöttként. Felesége április 24-én, Szent Ilona szigeténél elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába utazott, ahol április 26-án meghalt; nála kimutatták a vírust.

A harmadik áldozat egy német nő, aki május 2-án hunyt el az MV Hondius fedélzetén, de az ő esetében sem erősítették meg hivatalosan, hogy hantavírus okozta volna a halálát – közölte a BBC.

Argentínában csaknem megduplázódott a fertőzöttek száma

Argentínában, ahonnan az MV Hondius elindult, a hantavírus-fertőzések száma 2025 júniusa óta csaknem a duplájára nőtt. Az argentin egészségügyi minisztérium adatai szerint azóta 101 fertőzést regisztráltak, ami jóval több, mint az előző év azonos időszakában.

Szakértők szerint a klímaváltozás is hozzájárulhat a vírus terjedéséhez, mivel a melegebb, trópusiasabb környezet kedvezhet azoknak a rágcsálóknak, amelyek a betegséget hordozhatják – számolt be a Mirror.