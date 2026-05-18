Már a szomszédban is felbukkant a hantavírus – nyolc ember karanténba került

Az INSP szerint a bukaresti Cantacuzino Intézetben végzett újabb laborvizsgálatok annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt hantavírusos férfi állapota stabil, a beteg öntudatánál van és együttműködő – közölte az INSP, amiről az MTI számolt be.
A hantavírussal fertőzött személynek nincs köze az óceánjárón észlelt góchoz
A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze az MV Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírustörzs okozta a fertőzést. Az egészségügyi minisztérium hétfőn közölte, hogy a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban nyolc beteget karanténba helyeztek, mert korábban kapcsolatba kerültek az itt ápolt, majd távozása után fertőzöttnek bizonyult partiumi férfival. A kontaktszemélyek 21 napig karanténban, megfigyelés alatt maradnak.
A szaktárca Agerpres által idézett közleménye szerint az intézményben más, a fertőzés terjedésének megakadályozását célzó intézkedést is hoztak. A minisztérium ellenőrző testülete a fertőzésgyanús eset nyomán indított el ellenőrzést a Bihar megyei egészségügyi intézményben. Az ellenőrök szerint a pszichiátriai kórházban talált körülmények nem feleltek meg a higiéniai és egészségügyi előírásoknak, és a kórházi munkaügyi előírásokat sem tartották be. A rovarirtási rendellenességek nyomán az intézményt 2000 lejre (139 ezer forint) megbírságolták. Újabb 3000 lej (208 ezer forint) bírságot szabtak ki a higiéniai előírások be nem tartása miatt. Az ellenőrök azt is megállapították, hogy az intézményben 314 ágyra 319 ápolt jutott.
Rágcsálóktól fertőződhetett meg a lakóhelyén
A hantavírussal fertőzött 25 éves fiatalember két nappal hazaérkezése után került kórházba, előtte hosszabb ideig a vaskohsziklási kórházban kezelték. Lakhelyén, az Arad megyei Újszentannán (Santana) egyedül, szegényes körülmények között élt – nyilatkozta Daniel Tomuta, a város polgármestere az Agerpres hírügynökségnek.
A polgármester úgy vélte, hogy a férfi lakóhelyén is kapcsolatba kerülhetett rágcsálókkal, amelyektől megfertőződhetett. A férfi családjában eddig nem észleltek fertőzésre utaló tüneteket – mondta a polgármester.
A partiumi férfit május 8-án lázas állapotban utalták be az Arad megyei sürgősségi kórházba, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott. A leleteket a fővárosba szállították a Cantacuzino immunológiai és közegészségügyi kutatóintézetbe, ahol igazolták a fertőzést.
A beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus-fertőzöttekkel. Romániában az utóbbi években 15 hantavírus-fertőzést igazoltak: négyet 2023-ban, hármat 2024-ben, hetet 2025-ben és egyet idén.
Erről is írtunk korábban az Origón:
Elkaphatom a hantavírust a háziállataimtól? – válaszol a szakértő
Világszerte egyre többen rettegnek, miután több megbetegedés és haláleset is összefüggésbe került a rettegett fertőzéssel. Sok gazdi most ugyanazt a kérdést teszi fel: vajon elkaphatjuk a hantavírust a kanapén doromboló macskától vagy az ágyban alvó kutyától?
A hantavírus akár hat évig is túlélhet az emberi spermában – új veszélyre figyelmeztetnek a kutatók
Akár évekkel a gyógyulás után is jelen lehet a hantavírus az emberi spermában – erre jutott egy friss, lektorált tudományos kutatás, amely szerint a fertőzés elméletileg szexuális úton is továbbadható lehet. A svájci Spiez Laboratórium kutatói egy 55 éves férfit vizsgáltak, aki hat évvel korábban Dél-Amerikában fertőződött meg az Andes-típusú hantavírussal.