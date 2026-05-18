Már a szomszédban is felbukkant a hantavírus – nyolc ember karanténba került

Az INSP szerint a bukaresti Cantacuzino Intézetben végzett újabb laborvizsgálatok annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt hantavírusos férfi állapota stabil, a beteg öntudatánál van és együttműködő – közölte az INSP, amiről az MTI számolt be.

A hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott egy 25 éves román férfinál – Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A hantavírussal fertőzött személynek nincs köze az óceánjárón észlelt góchoz

A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze az MV Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírustörzs okozta a fertőzést. Az egészségügyi minisztérium hétfőn közölte, hogy a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban nyolc beteget karanténba helyeztek, mert korábban kapcsolatba kerültek az itt ápolt, majd távozása után fertőzöttnek bizonyult partiumi férfival. A kontaktszemélyek 21 napig karanténban, megfigyelés alatt maradnak.

A szaktárca Agerpres által idézett közleménye szerint az intézményben más, a fertőzés terjedésének megakadályozását célzó intézkedést is hoztak. A minisztérium ellenőrző testülete a fertőzésgyanús eset nyomán indított el ellenőrzést a Bihar megyei egészségügyi intézményben. Az ellenőrök szerint a pszichiátriai kórházban talált körülmények nem feleltek meg a higiéniai és egészségügyi előírásoknak, és a kórházi munkaügyi előírásokat sem tartották be. A rovarirtási rendellenességek nyomán az intézményt 2000 lejre (139 ezer forint) megbírságolták. Újabb 3000 lej (208 ezer forint) bírságot szabtak ki a higiéniai előírások be nem tartása miatt. Az ellenőrök azt is megállapították, hogy az intézményben 314 ágyra 319 ápolt jutott.

Rágcsálóktól fertőződhetett meg a lakóhelyén

A hantavírussal fertőzött 25 éves fiatalember két nappal hazaérkezése után került kórházba, előtte hosszabb ideig a vaskohsziklási kórházban kezelték. Lakhelyén, az Arad megyei Újszentannán (Santana) egyedül, szegényes körülmények között élt – nyilatkozta Daniel Tomuta, a város polgármestere az Agerpres hírügynökségnek.

A polgármester úgy vélte, hogy a férfi lakóhelyén is kapcsolatba kerülhetett rágcsálókkal, amelyektől megfertőződhetett. A férfi családjában eddig nem észleltek fertőzésre utaló tüneteket – mondta a polgármester.