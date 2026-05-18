Kikötött a halálhajó, ezek a legfrissebb részletek

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója pénteken közölte: jelenleg 25 fős személyzet, valamint egy holland orvos és ápoló tartózkodik a Hondius fedélzetén, és eddig egyiküknél sem jelentkeztek hantavírus-fertőzésre utaló tünetek. Az elmúlt két hétben a tüneteket mutató utasokat és más érintetteket evakuálták a hajóról, számolt be az MTI.

A hantavírus fertőzötteket szállító MV Hondius óceánjáró május 18-án kikötött Rotterdamban, a 25 fős személyzet, egy orvos és egy ápoló tartózkodik jelenleg a fedélzeten karanténban

Lappanghat a hantavírus az utasokban

A Hollandiába szállított, tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett. A WHO vasárnap késő esti közleményében ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hajó utasai között még előfordulhatnak újabb megbetegedések a lappangási idő miatt, ezért az érintettek szoros megfigyelése szükséges.

A szervezet szerint világszerte mintegy 440 embert figyelnek meg legalább 30 országban a lehetséges fertőződés miatt. A holland hajón kitört járvány eddig három halálos áldozatot követelt. Április 11-én a fedélzeten meghalt egy 70 éves holland férfi, majd három nappal később 69 éves felesége is életét vesztette egy johannesburgi kórházban. A harmadik áldozat egy 65 éves német nő, akinek a holtteste továbbra is a hajón van.

A WHO szerint a holland házaspár még az utazás megkezdése előtt fertőződhetett meg dél-amerikai szárazföldi utazásuk során. A hantavírus általában fertőzött rágcsálók vizeletével és ürülékével való érintkezés útján terjed. Emberről emberre kizárólag a Dél-Amerikában előforduló vírusváltozat terjedhet, és ez is szinte kizárólag nagyon szoros kontaktus esetén.

Nagy a baj. Beigazolódott a hantavírus-fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott – közölte a román közegészségügyi intézet (INSP) hétfőn. Nyolc kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték.

Akár évekkel a gyógyulás után is jelen lehet a hantavírus az emberi spermában – erre jutott egy friss, lektorált tudományos kutatás, amely szerint a fertőzés elméletileg szexuális úton is továbbadható lehet. A svájci Spiez Laboratórium kutatói egy 55 éves férfit vizsgáltak, aki hat évvel korábban Dél-Amerikában fertőződött meg az Andes-típusú hantavírussal.