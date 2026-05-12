Kiürítették a hantavírussal fertőzött óceánjárót: az utolsó utasok is elhagyták a Hondiust

A hantavírus miatt kialakult járványhelyzet tovább súlyosbodik a Hondius óceánjárón, miután a hatóságok újabb fertőzötteket igazoltak, és az utolsó utasok is elhagyták a fedélzetet. A hajóhoz több haláleset is köthető, a nemzetközi egészségügyi szervezetek szoros megfigyelés alatt tartják az esetet. A helyzet kezelése több ország együttműködésével zajlik, miközben a fertőzötteket folyamatosan izolálják – írja a BBC.

A hantavírus miatt kialakult járványhelyzet tovább súlyosbodik a Hondius óceánjárón

Fotó: - / AFP

Hantavírus-járvány: az utolsó utasok is elhagyták az óceánjáró hajót

A Hondius hétfőn hagyta el Tenerife kikötőjét, miután az utolsó hat utas – köztük ausztrál, brit és új-zélandi állampolgárok – is partra szálltak. Ezzel gyakorlatilag lezárult a hajó kiürítése, amelyet a hantavírus terjedése a Hondiuson tett szükségessé. Közben a hatóságok három új hantavírus-fertőzést igazoltak: egy Madridban karanténban lévő spanyol utasnál, valamint egy amerikai és egy francia állampolgárnál, akik már hazatértek. A WHO szerint így összesen hét igazolt és két gyanús eset kapcsolódik a hajóhoz. A betegség eddig három halálos áldozatot követelt.

A fedélzeten jelenleg 27 ember tartózkodik, köztük 25 legénységi tag és két egészségügyi dolgozó. A többieket az elmúlt napokban különböző országokba szállították haza, ahol karantén és orvosi megfigyelés vár rájuk.

A hantavírus jellemzően rágcsálókról terjed, de az andoki törzs esetében emberről emberre is átadható. Tünetei közé tartozik a láz, fáradtság, izomfájdalom és súlyos esetben légzési nehézség is. A WHO szerint a nagyobb járvány kockázata alacsony, de a fertőzöttek elkülönítése továbbra is kulcsfontosságú. Az érintetteket több országban külön protokoll szerint kezelik és figyelik.

A Hondius összesen 147 utassal és legénységi taggal indult útnak az argentin Ushuaia kikötőjéből április elején. A fertőzés miatt az elmúlt napokban több evakuációs járat is indult, a betegek és kontaktjaik pedig különböző országok egészségügyi intézményeiben vannak megfigyelés alatt.