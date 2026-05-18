Európa felé tart a fertőzött hajó – több ország is riadókészültségben van

A hantavírusos hajó ügyében egyre több ország egészségügyi hatósága érintett, miután az MV Hondius fedélzetéhez köthető fertőzések miatt három utas életét vesztette. A hatóságok szerint az első fertőzöttek egy holland házaspár lehettek, akik korábban Dél-Amerikában jártak – írja a NewYorkPost.

A hantavírusos hajó Hollandiába tart, miután három utas meghalt és több embert karanténba helyeztek a fedélzethez köthető fertőzések miatt. Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Hantavírusos hajó miatt rendeltek el karantént

A hajó Teneriféről indult tovább Európa partjai mentén, fedélzetén 25 fős legénységgel és két egészségügyi szakemberrel. Az üzemeltető szerint jelenleg senki nem mutat tüneteket a fedélzeten.

Hollandiában ugyanakkor már több utas és személyzeti tag karanténba került. Kanadában egy elkülönített utasnál pozitív lett a teszt, az Egyesült Államokban pedig 18 embert figyelnek meg speciális egészségügyi intézményekben.

A járványt az Andes vírus okozhatja, amely a hantavírusok közé tartozik. A francia Pasteur Intézet szerint a vírus genetikai vizsgálata alapján egyelőre nincs jele annak, hogy veszélyesebb vagy könnyebben terjedő változatról lenne szó.

A hajó kiürítése után teljes fertőtlenítés következik, majd a holland hatóságok átvizsgálják a fedélzetet. A MV Hondius esete az első ismert hantavírus járvány egy tengerjáró hajón.

