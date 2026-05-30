Ezeket a termékeket soha ne vegyük meg használtan online

A használt piacon rengeteg esetben valóban megéri vásárolni – de léteznek olyan termékkategóriák, amelyeknél ez a logika egyszerűen nem működik. Nem azért, mert az eladó feltétlenül rosszhiszemű, hanem azért, mert a használt termék múltja ellenőrizhetetlen, és a rejtett hibák olykor súlyos következményekkel járhatnak.

Vannak olyan használt termékek, amelyeket a szakértők szerint kerülni kell

Melyek azok a kategóriák, amelyeket soha ne vegyünk meg használtan?

Az online platformokon – legyen szó a Facebook Marketplace-ről, a Vaterától vagy bármely más adásvételi felületről – ezek a termékek rendszeresen megjelennek vonzó áron és tökéletesnek tűnő leírással. Ez azonban semmit nem mond el a valódi állapotukról.

A legfontosabb termékkategóriák, amelyektől feltétlenül tartsuk magunkat távol:

A gyermekbiztonsági autósülések az első helyen állnak a kockázati listán. Egy autósülés kívülről teljesen épnek tűnhet, miközben belső szerkezete egy korábbi baleset következtében már sérült és nem nyújt megfelelő védelmet. A lítiumion műanyag elemek mikrotörései, a rögzítési pontok gyengülése és a heveder rugalmassági változásai szemmel egyáltalán nem láthatók – de egy újabb ütközés során döntő különbséget jelenthetnek Gyermek életéről van szó: ezt a kategóriát soha ne vegyük meg ismeretlentől.

A bukósisakok – legyen szó motorkerékpáros, kerékpáros vagy sísisakról – egyetlen komolyabb ütés után elveszítik védőképességüket, és ez a belső sérülés kívülről nem látható. Az eladó esetleg nem is tud arról, hogy a sisak egyszer már komoly behatást szenvedett – de ettől a veszély ugyanolyan valós. Új sisak vásárlása az egyetlen biztonságos döntés.

Az ismeretlen előéletű akkumulátoros eszközök – olcsó powerbankok, utángyártott töltők, használt e-cigaretták és egyéb lítiumion-alapú termékek – tűzveszélyt jelenthetnek. Egy megviselt vagy belülről sérült lítiumion-cella nem mindig jelez előre: a termikus szétesés gyorsan és látszólag minden előzmény nélkül következhet be. Ez különösen igaz az ismeretlen márkájú, olcsó utángyártott termékekre.

A matracok és párnák egészségügyi okokból kerülendők. Az atkák, gombák és baktériumok mélyen beivódnak a textilszövetbe, és a felületes tisztítás nem oldja meg a problémát. Ez különösen igaz gyermekek esetén, ahol az allergiás reakciók és légúti problémák kockázata magasabb.

A biztonsági zárak és riasztórendszerek szintén kockázatos kategóriát alkotnak. Egy ismeretlen előéletű lakat vagy zárszerkezet esetén nem tudhatjuk, hány kulcs készült hozzá és kinek van belőle. Ez különösen problémás, ha az eszközt otthonunk védelmére szeretnénk használni.

Mit tegyünk, ha mégis bizonytalan egy termék?

Ha egy termékről nem tudjuk biztosan megállapítani, hogy az adott kategóriába esik-e, az egyszerűbb megoldás az új vásárlás. Sok esetben a gyártók kínálnak belépő szintű, megfizethető modelleket – amelyek ára sokszor alig haladja meg a kétes előéletű használt termékét, cserébe viszont garancia és ismert előélet jár mellé.