Nyár helyett hóvihar: 30 cm friss hó esett a szomszédban

Miközben sokan már a nyár közeledtét várják, a havazás ismét komoly meglepetést okozott az Alpok térségében. Stájerországban és Ausztria több magasabban fekvő régiójában is téliesre fordult az idő, helyenként akár 30 centiméter friss hóval – írja a Bild.

Májusi havazás Ausztriában: újabb hidegfront érkezik

A havazás Stájerország mellett több tartományt is érintett, köztük Felső-Ausztria sítereit, valamint a Niedere Tauern, Schladminger Tauern, Hochschwab, Gesäuse és Nockberge térségét. A hóhatár nagyjából 1500 méter felett alakult ki, a magasabban fekvő részeken vastag hótakaróval. A hideg északnyugati szél és a mínusz 2 és plusz 7 fok közötti hőmérséklet tovább erősíti a télies érzetet.

A meteorológusok szerint a jelenség oka egy hideglevegő-betörés, amely az elmúlt napokban érte el a térséget. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a hegyekben a körülmények veszélyesek lehetnek: a túrázók könnyen térdig érő hóban találhatják magukat, az utak pedig rendkívül csúszósak. A havazás nemcsak Ausztriát érinti, hanem a németországi Berchtesgadeni-Alpok és az Allgäu magasabb részeit is. A hegyvidéki webkamerák több helyen teljesen behavazott tájat mutatnak, ami inkább télre, mint májusra jellemző. Az előrejelzések szerint a hideg idő hétfőig, az Alpokban akár keddig is kitarthat.