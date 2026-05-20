Ezek megőrültek! Az egyik EU-tag bejelentette: világháborút akarnak

Kemény szavakkal osztotta ki a mai férfiakat Michelle Wild

richie sambora

Itt a bizonyíték, hogy tényleg együtt van a hollywoodi sztárpár

Férjhez ment a 90-es évek egyik leghíresebb hollywoodi párjának lánya. Heather Locklear és Richie Sambora – bár már évekkel ezelőtt elváltak – közösen kísérték lányukat, a 28 éves Avát az oltárhoz. Ami érdekes, hogy kivel érkezett Heather Locklear a szertartásra.
Heather Locklear és volt férje, Richie Sambora együtt kísérték lányukat, Ava Samborát az oltárhoz. Az esküvő a montecitói Rosewood Miramarban zajlott szombaton – írja a Fox News.

ORINDA, CALIFORNIA - OCTOBER 14: Heather Locklear attends the world premiere of the Lifetime original movie 'Don't Sweat the Small Stuff: The Kristine Carlson Story" at the Orinda Theatre on October 14, 2021 in Orinda, California.
Heather Locklear
Fotó: KIMBERLY WHITE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 28 éves Ava az esküvőről készült képeken széles mosollyal mondta ki a boldogító igent Tyler Farrarnak, miután szülei az oltárhoz kísérték. 

Locklear és Sambora a 90-es évek egyik leghíresebb hollywoodi párja volt. A színésznő, akit leginkább a „Melrose Place” és a „Dinasztia” című sorozatokból ismerünk, 1994-ben ment hozzá a gitároshoz, és három évvel később megszületett Ava.  

Több mint egy évtizedes együttélés után a pár 2007-ben elvált. A szakítás ellenére mindketten nyilvánosan kijelentették, hogy továbbra is tisztelik egymást, és közösen nevelik lányukat.  

Az esküvőn Heather Locklear párja amúgy Lorenzo Lamas volt.

Heather Locklear lebukott: ezzel a sztárral randizik

Meglepő fordulat rázta meg a hollywoodi sztárvilágot. Heather Locklear és Lorenzo Lamas kapcsolata hosszú idő után vált nyilvánossá, és a jelek szerint nem csak egy rövid kalandról van szó. A két 80-as évekbeli ikon között valódi érzelmek alakultak ki, amit már hivatalosan is megerősítettek.

 

