Itt a bizonyíték, hogy tényleg együtt van a hollywoodi sztárpár

Heather Locklear és volt férje, Richie Sambora együtt kísérték lányukat, Ava Samborát az oltárhoz. Az esküvő a montecitói Rosewood Miramarban zajlott szombaton – írja a Fox News.

Heather Locklear

Fotó: KIMBERLY WHITE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 28 éves Ava az esküvőről készült képeken széles mosollyal mondta ki a boldogító igent Tyler Farrarnak, miután szülei az oltárhoz kísérték.

Locklear és Sambora a 90-es évek egyik leghíresebb hollywoodi párja volt. A színésznő, akit leginkább a „Melrose Place” és a „Dinasztia” című sorozatokból ismerünk, 1994-ben ment hozzá a gitároshoz, és három évvel később megszületett Ava.

Több mint egy évtizedes együttélés után a pár 2007-ben elvált. A szakítás ellenére mindketten nyilvánosan kijelentették, hogy továbbra is tisztelik egymást, és közösen nevelik lányukat.

Az esküvőn Heather Locklear párja amúgy Lorenzo Lamas volt.

Heather Locklear és Lorenzo Lamas kapcsolata hosszú idő után vált nyilvánossá, és a jelek szerint nem csak egy rövid kalandról van szó. A két 80-as évekbeli ikon között valódi érzelmek alakultak ki, amit már hivatalosan is megerősítettek.