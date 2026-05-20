Itt a bizonyíték, hogy tényleg együtt van a hollywoodi sztárpár

Heather Locklear és volt férje, Richie Sambora együtt kísérték lányukat, Ava Samborát az oltárhoz. Az esküvő a montecitói Rosewood Miramarban zajlott szombaton – írja a Fox News.
A 28 éves Ava az esküvőről készült képeken széles mosollyal mondta ki a boldogító igent Tyler Farrarnak, miután szülei az oltárhoz kísérték.
Locklear és Sambora a 90-es évek egyik leghíresebb hollywoodi párja volt. A színésznő, akit leginkább a „Melrose Place” és a „Dinasztia” című sorozatokból ismerünk, 1994-ben ment hozzá a gitároshoz, és három évvel később megszületett Ava.
Több mint egy évtizedes együttélés után a pár 2007-ben elvált. A szakítás ellenére mindketten nyilvánosan kijelentették, hogy továbbra is tisztelik egymást, és közösen nevelik lányukat.
Az esküvőn Heather Locklear párja amúgy Lorenzo Lamas volt.
Meglepő fordulat rázta meg a hollywoodi sztárvilágot. Heather Locklear és Lorenzo Lamas kapcsolata hosszú idő után vált nyilvánossá, és a jelek szerint nem csak egy rövid kalandról van szó. A két 80-as évekbeli ikon között valódi érzelmek alakultak ki, amit már hivatalosan is megerősítettek.