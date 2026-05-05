Ilyet még nem látott! Heidi Klum élő szoborrá változott a Met-gálán – galéria

Heidi Klum élő szoborrá változott a Met-gálán – galéria

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
A 2026-os Met-gála idén is a divat és a művészet határán mozgott, ahol a sztárok látványos és sokszor meghökkentő összeállításokban jelentek meg. Heidi Klum azonban mindenkit túlszárnyalt egy olyan megjelenéssel, amely egyszerre volt műalkotás és divatnyilatkozat.
Heidi Klum a 2026-os Met-gála egyik legemlékezetesebb alakítása lett, miután egy extravagáns ruhában lépett a vörös szőnyegre. A különleges koncepció és kivitelezés tökéletesen illeszkedett a Met-gála 2026 művészeti tematikájához - írja a Variety.

Heidi Klum élő szoborként a Met-gála vörös szőnyegén
Heidi Klum élő szoborként a Met-gála vörös szőnyegén - Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Mit viselt Heidi Klum a 2026-os Met-gálán?

Heidi Klum egy egyedi tervezésű, úgynevezett élő szobor ruhában érkezett a 2026-os Met-gálára. Az öltözéket Mike Marino tervezte, és klasszikus szobrok ihlették, például a fátyolos márványszobrok világa.

Miért lett különleges Heidi Klum ruhája?

A ruha különlegességét az adta, hogy optikailag kőből faragott szobornak tűnt, miközben valójában rugalmas anyagokból készült. Az élő szobor koncepció tökéletesen tükrözte a divat és a művészet találkozását, ami a 2026-os Met-gála központi gondolata volt.

Milyen anyagból készült Heidi Klum ruhája?

Heidi Klum ruhája latex és spandex keverékéből készült, ami lehetővé tette a szoborszerű hatás kialakítását. Ezek az anyagok biztosították a ruha rugalmasságát, miközben megőrizték a kőhatású megjelenést.

Kik voltak a legfeltűnőbb sztárok a Met-gálán?

A sztárok a Met-gálán idén is erős mezőnyt hoztak: többek között Anne Hathaway, Amanda Seyfried és Emma Chamberlain is megjelent. A rendezvényen számos híresség mutatott be látványos és egyedi megjelenést, de Heidi Klum extravagáns ruhája kiemelkedett a mezőnyből.

Mi volt a Met-gála 2026 témája?

A Met-gála 2026 témája a „Fashion is Art” volt, amely a divat művészeti szerepét hangsúlyozta. A koncepció a Metropolitan Museum of Art kiállításához kapcsolódott, és arra ösztönözte a résztvevőket, hogy öltözékükkel műalkotásként jelenjenek meg.

Kylie Jenner mindent vitt a Met-gálán – de Timothée Chalamet inkább a meccset választotta

A Met Gala 2026 nemcsak Kylie Jenner látványos megjelenéséről szólt, hanem arról is, hogy párja, Timothée Chalamet ezúttal is távol maradt a reflektorfénytől — miközben Jenner egy merész, művészi ruhában uralta a vörös szőnyeget, addig Chalamet inkább a kosárlabdát választotta a divatvilág legnagyobb estéje helyett.

Sabrina Carpenter mindent vitt: ilyen ruhát még nem látott a vörös szőnyeg – galéria

Sabrina Carpenter ismét ellopta a show-t a Met Gálán. A Sabrina Carpenter megjelenése az idei eseményen minden eddiginél látványosabb volt, hiszen egy filmtekercsekből inspirált ruhában lépett a vörös szőnyegre.

 

