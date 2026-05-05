Ilyet még nem látott! Heidi Klum élő szoborrá változott a Met-gálán – galéria

Heidi Klum a 2026-os Met-gála egyik legemlékezetesebb alakítása lett, miután egy extravagáns ruhában lépett a vörös szőnyegre. A különleges koncepció és kivitelezés tökéletesen illeszkedett a Met-gála 2026 művészeti tematikájához - írja a Variety.

Heidi Klum élő szoborként a Met-gála vörös szőnyegén - Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Mit viselt Heidi Klum a 2026-os Met-gálán?

Heidi Klum egy egyedi tervezésű, úgynevezett élő szobor ruhában érkezett a 2026-os Met-gálára. Az öltözéket Mike Marino tervezte, és klasszikus szobrok ihlették, például a fátyolos márványszobrok világa.

Miért lett különleges Heidi Klum ruhája?

A ruha különlegességét az adta, hogy optikailag kőből faragott szobornak tűnt, miközben valójában rugalmas anyagokból készült. Az élő szobor koncepció tökéletesen tükrözte a divat és a művészet találkozását, ami a 2026-os Met-gála központi gondolata volt.