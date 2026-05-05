Ilyet még nem látott! Heidi Klum élő szoborrá változott a Met-gálán – galéria

Heidi Klum a 2026-os Met-gála egyik legemlékezetesebb alakítása lett, miután egy extravagáns ruhában lépett a vörös szőnyegre. A különleges koncepció és kivitelezés tökéletesen illeszkedett a Met-gála 2026 művészeti tematikájához - írja a Variety.
Mit viselt Heidi Klum a 2026-os Met-gálán?
Heidi Klum egy egyedi tervezésű, úgynevezett élő szobor ruhában érkezett a 2026-os Met-gálára. Az öltözéket Mike Marino tervezte, és klasszikus szobrok ihlették, például a fátyolos márványszobrok világa.
Miért lett különleges Heidi Klum ruhája?
A ruha különlegességét az adta, hogy optikailag kőből faragott szobornak tűnt, miközben valójában rugalmas anyagokból készült. Az élő szobor koncepció tökéletesen tükrözte a divat és a művészet találkozását, ami a 2026-os Met-gála központi gondolata volt.
Milyen anyagból készült Heidi Klum ruhája?
Heidi Klum ruhája latex és spandex keverékéből készült, ami lehetővé tette a szoborszerű hatás kialakítását. Ezek az anyagok biztosították a ruha rugalmasságát, miközben megőrizték a kőhatású megjelenést.
Kik voltak a legfeltűnőbb sztárok a Met-gálán?
A sztárok a Met-gálán idén is erős mezőnyt hoztak: többek között Anne Hathaway, Amanda Seyfried és Emma Chamberlain is megjelent. A rendezvényen számos híresség mutatott be látványos és egyedi megjelenést, de Heidi Klum extravagáns ruhája kiemelkedett a mezőnyből.
Mi volt a Met-gála 2026 témája?
A Met-gála 2026 témája a „Fashion is Art” volt, amely a divat művészeti szerepét hangsúlyozta. A koncepció a Metropolitan Museum of Art kiállításához kapcsolódott, és arra ösztönözte a résztvevőket, hogy öltözékükkel műalkotásként jelenjenek meg.
