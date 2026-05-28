Heineken brutális döntése sokakat kiakasztott – egyik napról a másikra tűnnek el a boltokból

A Heineken hivatalosan is megerősítette, hogy megszünteti a Strongbow Cloudy Apple, a Strongbow Zest és az Old Mout Strawberry & Apple italokat az Egyesült Királyságban. A vállalat szerint az érintett termékek eladásai jelentősen visszaestek, ezért inkább azokra az ízekre koncentrálnak, amelyek jobban teljesítenek a boltokban – írja a TheSun.

Fotó: NICOLAS LAMBERT / BELGA MAG

Heineken: három gyümölcsös cidernek is vége

A megszűnő italok közül a Strongbow Cloudy Apple számított a legismertebbnek, hiszen már 2015 óta elérhető volt. Először csapolt változatként jelent meg, később pedig a szupermarketek polcaira is bekerült.

A Strongbow Zest és az Old Mout Strawberry & Apple jóval rövidebb ideig maradt piacon. Előbbit 2024-ben, utóbbit 2022-ben vezették be, de úgy tűnik, nem tudtak tartósan népszerűvé válni a vásárlók körében.

A vállalat közölte: továbbra is azokat a termékeket szeretnék előtérbe helyezni, amelyek a legerősebben teljesítenek. Jelenleg a Strongbow Original maradt a cég legsikeresebb ciderje, amely a brit piac közel 29 százalékát uralja.

