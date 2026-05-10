Sokan rosszul mossák a hajukat – Mutatjuk mit tegyen száraz, zsíros haj esetében

A helyes hajmosás nem egyetlen szabályon múlik, hanem azon, milyen állapotban van a haj és a fejbőr. A bőrgyógyászok szerint a hajápolásnál figyelembe kell venni, hogy zsíros, göndör vagy festett hajról van-e szó.

Fotó: www.kaboompics.com/Pexels

Hogyan érdemes hajat mosni?

Sokan évek óta teljesen rosszul mossák a hajukat – legalábbis erre utalnak azok a friss szakértői tanácsok, amelyek szerint a hajmosás gyakoriságát nem szokás, hanem hajtípus alapján kellene meghatározni. A bőrgyógyászok szerint nincs univerzális szabály, mert a túl gyakori és a túl ritka hajmosás is problémákat okozhat. A helyes hajmosás egyik alapja, hogy más ápolást igényel a zsíros, a száraz, a göndör vagy a festett haj. Éppen ezért a hajmosás különböző hajtípusoknál eltérő gyakoriságot és kíméletes hajápolási rutint kíván.

Tippek és trükkök zsíros, göndör, száraz vagy esetleg vékony hajra

A finom szálú, vékony vagy gyorsan zsírosodó haj például több törődést igényel. Ennél a hajtípusnál akár napi vagy kétnaponta történő hajmosás is indokolt lehet, mert a fejbőr által termelt faggyú gyorsabban láthatóvá válik a hajon. A szakértők szerint a korpásodás elleni samponok a zsírosodást is csökkenthetik.

A közepesen vastag vagy száraz haj esetében már elegendő lehet a két-háromnaponkénti hajmosás. A túl sok sampon ugyanis eltávolíthatja a haj természetes olajait, amitől a haj fénytelenebbé és szárazabbá válhat.

A vastag vagy göndör haj még ritkább hajmosást igényelhet. Ilyenkor heti egy-két alkalom is elég lehet, mert a természetes olajok lassabban jutnak végig a hajszálakon.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a túl ritka hajmosás sem egészséges. A felhalmozódó zsír eltömítheti a hajhagymákat, és növelheti a fejbőr fertőzésének esélyét – írja a Focus.de.

Egyszerű otthoni módszer segít a zsíros haj ellen

A gyorsan zsírosodó haj nemcsak esztétikai kérdés, hanem komoly nyűg is a mindennapokban, hiszen a napi szintű hajmosás rengeteg időt és energiát felemészt. Ráadásul ez az örökös körforgás a fejbőrnek sem tesz jót, sőt, gyakran épp az ellenkező hatást érjük el vele: a bőr még több faggyút termel, hogy kompenzálja a folyamatos tisztítást. De lássuk, mit tehetünk zsíros haj ellen!