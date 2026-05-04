Ezekre a tünetekre kell figyelni, hogy időben észlelje a hererákot!

A herék a herezacskóban helyezkednek el, és kulcsszerepet játszanak a spermiumok és a tesztoszteron termelésében. A hererák egy rosszindulatú daganat, amely az esetek 95 százalékában csak az egyik herét érinti. Leggyakrabban úgynevezett csírasejtes daganatról van szó – ezekből alakulnak ki később a spermiumok. Két fő típusa van: a szeminóma és a nem-szeminóma, és a kezelés szempontjából nem mindegy, melyikkel állunk szemben, mutatott rá a fitbook.de.
Bár a hererák viszonylag ritka, az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribbá vált a fejlett országokban. Az átlagos diagnózis életkora 38 év körül van. A szakértők szerint genetikai tényezők, környezeti hatások, sőt akár a magzati korban ható hormonok is növelhetik a kockázatot.
Ezek a hererák legfontosabb figyelmeztető jelei
A hererák alattomos: gyakran nem fáj. Éppen ezért különösen veszélyes.
Az alábbi tünetek esetén kell azonnal orvoshoz fordulni:
- kemény csomó vagy duzzanat a herében
- nehéz, húzó érzés a herezacskóban
- a here méretének növekedése
- mellnagyobbodás (!), amit hormontermelő daganat okozhat
A szakértők szerint havonta egyszer érdemes áttapintani a heréket. A legegyszerűbb módszer: finoman görgesse a herét a hüvelyk- és mutatóujja között. Fontos tudni, mi számít normálisnak – például a mellékhere könnyen összetéveszthető egy csomóval.
Mi történik, ha kiderül a baj?
A diagnózis után általában műtét következik: eltávolítják az érintett herét. Ezután CT-vizsgálattal ellenőrzik, terjedt-e tovább a daganat.
A kezelés típusa a daganat fajtájától függ:
- sugárkezelés (főleg szeminómáknál)
- kemoterápia előrehaladott esetekben
A kemoterápia sokakat megijeszt – nem véletlenül, hiszen komoly mellékhatásokkal járhat. De van egy jó hír… A hererák az egyik legjobban kezelhető daganattípus. Még agresszív formák esetén is rendkívül magas a túlélési arány – feltéve, hogy időben felismerik.
Mi lesz a férfiassággal és a gyermekvállalással?
Sokan félnek ettől a kérdéstől, de a válasz megnyugtató: egy here is elegendő lehet a normális hormontermeléshez és a termékenységhez. Akik biztosra akarnak menni, a kezelés előtt spermát is lefagyaszthatnak.
A legfontosabb üzenet: ne vedd félvállról a tested jelzéseit! Egy egyszerű önvizsgálat akár életet menthet. Ha bármi szokatlant észlelsz, ne várj – fordulj szakemberhez!
Műtét helyett kemoterápia is elegendő lehet a heredaganat kezelésére
Több magyar kutatócsoport, így a Pankotai Tibor vezetése alatt működő HCEMM Genom Instabilitás és DNS Hibajavítás kutatócsoport, valamint Beöthe Tamás, a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet urológiai osztályának főorvosa közreműködésével olyan kutatás született, amely szerint komoly műtét válhat elkerülhetővé előrehaladott stádiumban lévő heredaganatos betegeknél: sok esetben a kemoterápia önmagában elegendő lehet.
