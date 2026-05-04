Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Eltűnt Vlagyimir Putyin – itt az európai hírszerzés leleplezése

Durva

Kiadták a riasztást: Putyin bármelyik pillanatban megtámadhatja a NATO-t

hererák

Ezekre a tünetekre kell figyelni, hogy időben észlelje a hererákot!

23 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pont akkor csap le, amikor a legtöbben a csúcson érzik magukat. A hererák a férfiak egyik legveszélyesebb, mégis legjobban gyógyítható daganatos betegsége – különösen a 20 és 45 év közötti korosztályban. De vajon milyen tünetekre kell figyelni, kik vannak veszélyben, és tényleg ilyen jók a túlélési esélyek?
Link másolása
Vágólapra másolva!
hererákeltávolításfelismeréskezeléskemoterápia

A herék a herezacskóban helyezkednek el, és kulcsszerepet játszanak a spermiumok és a tesztoszteron termelésében. A hererák egy rosszindulatú daganat, amely az esetek 95 százalékában csak az egyik herét érinti. Leggyakrabban úgynevezett csírasejtes daganatról van szó – ezekből alakulnak ki később a spermiumok. Két fő típusa van: a szeminóma és a nem-szeminóma, és a kezelés szempontjából nem mindegy, melyikkel állunk szemben, mutatott rá a fitbook.de.

hererák
A hereráknak két típusa van, a szeminóma és a nem-szeminóma, a kezelés szempontjából nem mindegy, melyikkel állunk szemben – Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Bár a hererák viszonylag ritka, az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribbá vált a fejlett országokban. Az átlagos diagnózis életkora 38 év körül van. A szakértők szerint genetikai tényezők, környezeti hatások, sőt akár a magzati korban ható hormonok is növelhetik a kockázatot.

Ezek a hererák legfontosabb figyelmeztető jelei

A hererák alattomos: gyakran nem fáj. Éppen ezért különösen veszélyes. 

Az alábbi tünetek esetén kell azonnal orvoshoz fordulni:

  • kemény csomó vagy duzzanat a herében
  • nehéz, húzó érzés a herezacskóban
  • a here méretének növekedése
  • mellnagyobbodás (!), amit hormontermelő daganat okozhat
    A szakértők szerint havonta egyszer érdemes áttapintani a heréket. A legegyszerűbb módszer: finoman görgesse a herét a hüvelyk- és mutatóujja között. Fontos tudni, mi számít normálisnak – például a mellékhere könnyen összetéveszthető egy csomóval.

Mi történik, ha kiderül a baj?

A diagnózis után általában műtét következik: eltávolítják az érintett herét. Ezután CT-vizsgálattal ellenőrzik, terjedt-e tovább a daganat. 

A kezelés típusa a daganat fajtájától függ:

  • sugárkezelés (főleg szeminómáknál)
  • kemoterápia előrehaladott esetekben

A kemoterápia sokakat megijeszt – nem véletlenül, hiszen komoly mellékhatásokkal járhat. De van egy jó hír… A hererák az egyik legjobban kezelhető daganattípus. Még agresszív formák esetén is rendkívül magas a túlélési arány – feltéve, hogy időben felismerik.

Mi lesz a férfiassággal és a gyermekvállalással?

Sokan félnek ettől a kérdéstől, de a válasz megnyugtató: egy here is elegendő lehet a normális hormontermeléshez és a termékenységhez. Akik biztosra akarnak menni, a kezelés előtt spermát is lefagyaszthatnak.

A legfontosabb üzenet: ne vedd félvállról a tested jelzéseit! Egy egyszerű önvizsgálat akár életet menthet. Ha bármi szokatlant észlelsz, ne várj – fordulj szakemberhez!

Erről is írtunk korábban az Origón:

Műtét helyett kemoterápia is elegendő lehet a heredaganat kezelésére

Több magyar kutatócsoport, így a Pankotai Tibor vezetése alatt működő HCEMM Genom Instabilitás és DNS Hibajavítás kutatócsoport, valamint Beöthe Tamás, a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet urológiai osztályának főorvosa közreműködésével olyan kutatás született, amely szerint komoly műtét válhat elkerülhetővé előrehaladott stádiumban lévő heredaganatos betegeknél: sok esetben a kemoterápia önmagában elegendő lehet.

A hererák után most a leukémiával harcol a válogatott kosaras

Újabb komoly műtét vár Achille Polonara, olasz válogatott kosárlabdázóra. Két évvel azt követően, hogy legyőzte a hererákot, a csontvelőt megtámadó mieloid leukémia ellen kell megküzdenie.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!