Ezekre a tünetekre kell figyelni, hogy időben észlelje a hererákot!

A herék a herezacskóban helyezkednek el, és kulcsszerepet játszanak a spermiumok és a tesztoszteron termelésében. A hererák egy rosszindulatú daganat, amely az esetek 95 százalékában csak az egyik herét érinti. Leggyakrabban úgynevezett csírasejtes daganatról van szó – ezekből alakulnak ki később a spermiumok. Két fő típusa van: a szeminóma és a nem-szeminóma, és a kezelés szempontjából nem mindegy, melyikkel állunk szemben, mutatott rá a fitbook.de.

Bár a hererák viszonylag ritka, az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribbá vált a fejlett országokban. Az átlagos diagnózis életkora 38 év körül van. A szakértők szerint genetikai tényezők, környezeti hatások, sőt akár a magzati korban ható hormonok is növelhetik a kockázatot.

Ezek a hererák legfontosabb figyelmeztető jelei

A hererák alattomos: gyakran nem fáj. Éppen ezért különösen veszélyes.

Az alábbi tünetek esetén kell azonnal orvoshoz fordulni:

kemény csomó vagy duzzanat a herében

nehéz, húzó érzés a herezacskóban

a here méretének növekedése

mellnagyobbodás (!), amit hormontermelő daganat okozhat

A szakértők szerint havonta egyszer érdemes áttapintani a heréket. A legegyszerűbb módszer: finoman görgesse a herét a hüvelyk- és mutatóujja között. Fontos tudni, mi számít normálisnak – például a mellékhere könnyen összetéveszthető egy csomóval.

Mi történik, ha kiderül a baj?

A diagnózis után általában műtét következik: eltávolítják az érintett herét. Ezután CT-vizsgálattal ellenőrzik, terjedt-e tovább a daganat.

A kezelés típusa a daganat fajtájától függ:

sugárkezelés (főleg szeminómáknál)

kemoterápia előrehaladott esetekben

A kemoterápia sokakat megijeszt – nem véletlenül, hiszen komoly mellékhatásokkal járhat. De van egy jó hír… A hererák az egyik legjobban kezelhető daganattípus. Még agresszív formák esetén is rendkívül magas a túlélési arány – feltéve, hogy időben felismerik.

Mi lesz a férfiassággal és a gyermekvállalással?

Sokan félnek ettől a kérdéstől, de a válasz megnyugtató: egy here is elegendő lehet a normális hormontermeléshez és a termékenységhez. Akik biztosra akarnak menni, a kezelés előtt spermát is lefagyaszthatnak.