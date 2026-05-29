Alvó munkásokra szakadt rá egy épülő híd – megrázó felvételek érkeztek a helyszínről

Súlyos baleset történt egy épülőfélben lévő hídnál az indiai Uttar Pradesh államban. A hídomlás következtében hat munkás meghalt, további három ember pedig megsérült, miután az építmény egy része a hajnali órákban összeomlott.
A hídomlás péntek hajnalban történt Hamirpur körzetében, a Betwa folyó felett épülő hídnál. A hatóságok tájékoztatása szerint a munkások közül többen az építmény egyik felső födémszakaszán aludtak, amikor az váratlanul leszakadt - számolt be róla a Business Standard.

A hídomlás után órákig tartottak a mentési munkálatok - Képünk illusztráció
A balesetben hat ember vesztette életét, három munkás pedig megsérült. A sérülteket kórházba szállították, míg az áldozatok holttestét boncolásra küldték.

A helyi hatóságok szerint a híd építése már két éve zajlott, a kivitelezést egy magánvállalat végezte. A körzet vezetője, Abhishek Goyal közölte, hogy a munkaterületen biztosították a szükséges biztonsági intézkedéseket.

Mi okozhatta a hídomlást?

A tragédiát megelőzően az Indiai Meteorológiai Szolgálat és a helyi közigazgatás figyelmeztetést adott ki az erős szélre, a viharokra és a heves esőzésekre. A környező településeken a lakosságot és a munkásokat is tájékoztatták a várható kedvezőtlen időjárásról.

A mentőalakulatok a balesetet követően azonnal megkezdték a kutatást. Három munkást sikerült kimenteni egy pillér alól, miközben a törmelék eltakarítása is folytatódott annak érdekében, hogy kizárják, maradt-e még valaki a romok alatt.

Yogi Adityanath, Uttar Pradesh állam miniszterelnöke részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és gyors mentési munkálatokat rendelt el. Emellett az elhunytak családjai számára fejenként 500 ezer rúpiás, a sérülteknek pedig 50 ezer rúpiás támogatást jelentettek be.

Leszakadt alattuk a gyaloghíd, öten meghaltak – sokkoló részletek

Súlyos tragédia történt Spanyolország északi részén: öt ember életét vesztette, miután leszakadt egy fa gyaloghíd az El Bocal Beach közelében, Santander peremén. 

 

