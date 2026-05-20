Amikor az emberiség megalkotta saját végítéletének fegyverét

A Csendes-óceán fölött felvillanó vakító fény nem egyszerű robbanás volt. Egy új korszak kezdődött el, amikor az Egyesült Államok az 1950-es évek elején felrobbantotta az első hidrogénbombát. A termonukleáris tömegpusztító fegyver ereje annyira erőteljes volt, hogy egész szigetek tűntek el miatta a Föld színéről, miközben a hidegháború fegyverkezési versenye is végérvényesen elszabadult.

A képen a magyar származású tudós, Teller Ede, a hidrogénbomba egyik feltalálója

Teller Ede és a hidrogénbomba megszületése

A hidrogénbomba ötlete már a második világháború idején felmerült. Az atombombán dolgozó tudósok között ott volt a magyar származású Teller Ede is, aki később a hidrogénbomba egyik legfontosabb szellemi atyjává vált.

A fegyver lényege teljesen más volt, mint az atombombáé. Míg az atombomba atommaghasadással működik, a hidrogénbomba a Nap energiáját is adó magfúziót használja. Ehhez azonban elképesztő hő és nyomás kell – ezt maga egy kisebb atombomba hozza létre a szerkezet belsejében.

A fejlesztések sokáig lassan haladtak, mert a második világháború után az Egyesült Államok úgy érezte, nincs szükség még pusztítóbb fegyverre. A helyzetet a Szovjetunió első atomrobbantása változtatta meg 1949-ben. A hidegháborús pánik hatására Harry S. Truman elrendelte a „szuperbomba” kifejlesztését.

A robbanás, amely eltörölt egy szigetet

Az első teljes értékű hidrogénbomba-tesztet 1952-ben hajtották végre az Ivy Mike hadművelet során. A robbanás ereje több százszorosa volt a Hirosimára ledobott atombombáénak.

A Castle Bravo kísérleti robbantás gombafelhője (1954. március 1., Bikini atoll, 15 megatonna)

A detonáció után egy hatalmas tűzgömb emelkedett az égbe, a gombafelhő percek alatt több tíz kilométer magasra nőtt, a robbanás pedig egyszerűen eltörölt egy csendes-óceáni szigetet. A helyén csak egy óriási kráter maradt.

A tudósokat még ennél is jobban sokkolta az 1954-es Castle Bravo teszt. A Bikini-atollon felrobbantott bomba erejét súlyosan alábecsülték. A detonáció háromszor nagyobb lett a vártnál, és a radioaktív kihullás több száz kilométeres területet szennyezett be.

Lakott szigeteket is elért a sugárzás, miközben egy japán halászhajó legénysége súlyos sugárbetegséget kapott.