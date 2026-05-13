Először szerepelt a legendás Sports Illustrated címlapján Hilary Duff

Nem akármilyen fotósorozattal robbant vissza Hollywood világába az egykori tinisztár. Hilary Duff a legendás Sports Illustrated Swimsuit Edition kedvéért dobta le a textil, és elképesztő fürdőruha-költeményekben mutatta meg tökéletes alakját.
Hilary Duff 38 évesen először szerepelt a legendás Sports Illustrated Swimsuit Edition címlapján. A színésznő és énekesnő bomba formában pózol egy mélyen dekoltált elefántcsontszínű fürdőruhában a magazin borítóján – írja a DailyMail. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 20: Hilary Duff attends her "luck...or something" Album Celebration Event at The Grove on February 20, 2026 in Los Angeles, California.
Hilary Duff amerikai színésznő, énekesnő
Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A sztár, aki bár izgatott volt a fotózás miatt, eleinte kissé tartott tőle. 

„Négygyermekes anya vagyok, és már nem húszéves. Nem szoktam fürdőruhában pózolni, ezért kicsit ijesztő volt” – mondta Hilary Duff. 

Ennek ellenére hatalmas megtiszteltetésként élte meg, hogy a világhírű magazin címlapjára került. A magazinban a színésznő több különböző fürdőruhában is látható. Egy fekete bikiniben és egy feltűnő piros egyrészes darabban is fotózták, amelyek kiemelték sportos alakját. 

A sztár ikonikus mézszőke hajjal és ragyogó sminkkel jelent meg a tengerparti fotózáson. A természetes, napbarnított hatású megjelenést Kelsey Deenihan sminkmester készítette el. 

A Sports Illustrated címlapja tökéletes időzítéssel érkezett, hiszen 2026 Hilary Duff visszatérésének éve lehet. Februárban több mint tíz év után új albummal jelentkezett, nyáron pedig elindul a The Lucky Me turné. 

Hilary Duff kívül álomszép, belül ellenállhatatlan

Szomszédlányos bájjal és megközelíthető stílusérzékkel gyorsan divatikonná vált a fiatal rajongók körében. Hilary Duff karizmatikus jelenléte, ragyogó mosolya és természetes bája miatt karrierje több generáción átível, miközben stílusa mindig friss marad. A világsztárról készült szexi galériát megtekintheti az Origo oldalán!

 

