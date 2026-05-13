HIV-fertőzés veszélye miatt figyelmeztetnek – egy fogászati rendelő több ezer páciense lehet érintett

Egy ausztráliai fogászati rendelő ellenőrzése után több ezer korábbi pácienst figyelmeztettek a lehetséges fertőzésveszélyre. A HIV mellett hepatitis B- és hepatitis C-fertőzés kockázata is felmerült a nem megfelelő sterilizálási gyakorlatok miatt.
Az ausztrál egészségügyi hatóságok szerint a rendelőben tapasztalt hiányosságok miatt vérrel terjedő vírusok kerülhettek kapcsolatba a nem megfelelően sterilizált eszközökkel. A HIV-szűrés mellett hepatitis B- és hepatitis C-vizsgálatot is javasolnak azoknak, akik az elmúlt években a rendelő páciensei voltak. A hatóságok hangsúlyozták: a fertőzésveszély alacsony, ugyanakkor az ilyen vírusok hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak - tájékoztat a BBC.

A sydney-i rendelő több ezer páciense érintett lehet HIV-fertőzésveszélyben a hiányos sterilizálási gyakorlat miatt - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
Milyen betegségek terjedhetnek nem megfelelő sterilizálás miatt?

A nem megfelelően fertőtlenített vagy sterilizált orvosi és fogászati eszközök több veszélyes fertőzést is terjeszthetnek. Ezek közé tartozhatnak:

  • HIV;
  • hepatitis B;
  • hepatitis C;
  • egyes bakteriális fertőzések;
  • ritkább esetekben más vérrel terjedő vírusok.

A fertőzés kockázata általában alacsony, de a szakértők szerint minden esetben komolyan kell venni az ilyen egészségügyi figyelmeztetéseket.

Mikor kell HIV-szűrésre menni fogászati kezelés után?

Szakemberek szerint akkor érdemes HIV-szűrést kérni, ha a hatóságok hivatalos figyelmeztetést adnak ki egy rendelővel kapcsolatban, vagy felmerül a fertőzésellenőrzési szabályok megsértése. A vizsgálatot általában több időpontban is elvégezhetik, mert a vírus kimutatásának van egy úgynevezett lappangási ideje. Az orvosok minden esetben egyéni tanácsot adnak arra vonatkozóan, mikor célszerű a vizsgálat.

Mire figyelnek a hatóságok fertőzésellenőrzési audit során?

Az egészségügyi ellenőrök egy audit során több területet is vizsgálnak:

  • megfelelően sterilizálják-e az eszközöket;
  • betartják-e a fertőtlenítési előírásokat;
  • szabályosan tárolják-e a műszereket;
  • használnak-e egyszer használatos védőfelszerelést;
  • megfelelő-e a rendelő higiéniai állapota;
  • dokumentálják-e a sterilizálási folyamatokat;
  • rendszeresen karbantartják-e az eszközöket.

Az ausztrál hatóságok szerint a vizsgált rendelőben több hiányosságot is feltártak.

Hogyan terjedhet a hepatitis fogászati eszközökkel?

A hepatitis B és a hepatitis C vérrel terjedő vírusok, ezért fertőzött vérrel szennyezett eszközökön keresztül is átadhatók. Ha a fogászati eszközöket nem tisztítják és sterilizálják megfelelően két páciens között, elméletileg fennállhat a fertőzésveszély. A modern egészségügyi előírások azonban szigorú fertőtlenítési szabályokat írnak elő, amelyek célja az ilyen esetek megelőzése.

Milyen tünetei lehetnek a HIV-fertőzésnek?

A szakemberek szerint a HIV-fertőzés hosszú ideig tünetmentes maradhat, de előfordulhatnak az alábbi panaszok:

  • láz;
  • fáradtság;
  • torokfájás;
  • nyirokcsomó-duzzanat;
  • fogyás;
  • éjszakai izzadás;
  • visszatérő fertőzések.

A tünetek önmagukban nem bizonyítják a fertőzést, ezért gyanú esetén laborvizsgálat szükséges.

Mit tegyenek a páciensek fertőzésveszély esetén?

A szakértők szerint az érintetteknek érdemes:

  • felkeresniük háziorvosukat
  • HIV-szűrést kérniük
  • hepatitis B- és hepatitis C-vizsgálatot végeztetniük
  • megőrizniük a korábbi kezelések dokumentumait
  • követniük az egészségügyi hatóságok tájékoztatását

Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a korai felismerés jelentősen javíthatja a kezelési lehetőségeket.

Szenzációs áttörés: kigyógyult a HIV-ből egy férfi a műtét után

Egy 63 éves norvég férfi esetében már nem mutatható ki a vírus a szervezetben. A HIV-gyógyulás egy ritka genetikai védelemmel összefüggő őssejt-transzplantáció után következett be. A beavatkozásra egy vérrák miatt volt szükség, de az eredmény a fertőzés szempontjából is rendkívüli.

 

 

