HIV-fertőzés veszélye miatt figyelmeztetnek – egy fogászati rendelő több ezer páciense lehet érintett

Az ausztrál egészségügyi hatóságok szerint a rendelőben tapasztalt hiányosságok miatt vérrel terjedő vírusok kerülhettek kapcsolatba a nem megfelelően sterilizált eszközökkel. A HIV-szűrés mellett hepatitis B- és hepatitis C-vizsgálatot is javasolnak azoknak, akik az elmúlt években a rendelő páciensei voltak. A hatóságok hangsúlyozták: a fertőzésveszély alacsony, ugyanakkor az ilyen vírusok hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak - tájékoztat a BBC.

A sydney-i rendelő több ezer páciense érintett lehet HIV-fertőzésveszélyben a hiányos sterilizálási gyakorlat miatt

Milyen betegségek terjedhetnek nem megfelelő sterilizálás miatt?

A nem megfelelően fertőtlenített vagy sterilizált orvosi és fogászati eszközök több veszélyes fertőzést is terjeszthetnek. Ezek közé tartozhatnak:

HIV;

hepatitis B;

hepatitis C;

egyes bakteriális fertőzések;

ritkább esetekben más vérrel terjedő vírusok.

A fertőzés kockázata általában alacsony, de a szakértők szerint minden esetben komolyan kell venni az ilyen egészségügyi figyelmeztetéseket.

Mikor kell HIV-szűrésre menni fogászati kezelés után?

Szakemberek szerint akkor érdemes HIV-szűrést kérni, ha a hatóságok hivatalos figyelmeztetést adnak ki egy rendelővel kapcsolatban, vagy felmerül a fertőzésellenőrzési szabályok megsértése. A vizsgálatot általában több időpontban is elvégezhetik, mert a vírus kimutatásának van egy úgynevezett lappangási ideje. Az orvosok minden esetben egyéni tanácsot adnak arra vonatkozóan, mikor célszerű a vizsgálat.

Mire figyelnek a hatóságok fertőzésellenőrzési audit során?

Az egészségügyi ellenőrök egy audit során több területet is vizsgálnak:

megfelelően sterilizálják-e az eszközöket;

betartják-e a fertőtlenítési előírásokat;

szabályosan tárolják-e a műszereket;

használnak-e egyszer használatos védőfelszerelést;

megfelelő-e a rendelő higiéniai állapota;

dokumentálják-e a sterilizálási folyamatokat;

rendszeresen karbantartják-e az eszközöket.

Az ausztrál hatóságok szerint a vizsgált rendelőben több hiányosságot is feltártak.

Hogyan terjedhet a hepatitis fogászati eszközökkel?

A hepatitis B és a hepatitis C vérrel terjedő vírusok, ezért fertőzött vérrel szennyezett eszközökön keresztül is átadhatók. Ha a fogászati eszközöket nem tisztítják és sterilizálják megfelelően két páciens között, elméletileg fennállhat a fertőzésveszély. A modern egészségügyi előírások azonban szigorú fertőtlenítési szabályokat írnak elő, amelyek célja az ilyen esetek megelőzése.