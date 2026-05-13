HIV-fertőzés veszélye miatt figyelmeztetnek – egy fogászati rendelő több ezer páciense lehet érintett

Az ausztrál egészségügyi hatóságok szerint a rendelőben tapasztalt hiányosságok miatt vérrel terjedő vírusok kerülhettek kapcsolatba a nem megfelelően sterilizált eszközökkel. A HIV-szűrés mellett hepatitis B- és hepatitis C-vizsgálatot is javasolnak azoknak, akik az elmúlt években a rendelő páciensei voltak. A hatóságok hangsúlyozták: a fertőzésveszély alacsony, ugyanakkor az ilyen vírusok hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak - tájékoztat a BBC.
Milyen betegségek terjedhetnek nem megfelelő sterilizálás miatt?
A nem megfelelően fertőtlenített vagy sterilizált orvosi és fogászati eszközök több veszélyes fertőzést is terjeszthetnek. Ezek közé tartozhatnak:
- HIV;
- hepatitis B;
- hepatitis C;
- egyes bakteriális fertőzések;
- ritkább esetekben más vérrel terjedő vírusok.
A fertőzés kockázata általában alacsony, de a szakértők szerint minden esetben komolyan kell venni az ilyen egészségügyi figyelmeztetéseket.
Mikor kell HIV-szűrésre menni fogászati kezelés után?
Szakemberek szerint akkor érdemes HIV-szűrést kérni, ha a hatóságok hivatalos figyelmeztetést adnak ki egy rendelővel kapcsolatban, vagy felmerül a fertőzésellenőrzési szabályok megsértése. A vizsgálatot általában több időpontban is elvégezhetik, mert a vírus kimutatásának van egy úgynevezett lappangási ideje. Az orvosok minden esetben egyéni tanácsot adnak arra vonatkozóan, mikor célszerű a vizsgálat.
Mire figyelnek a hatóságok fertőzésellenőrzési audit során?
Az egészségügyi ellenőrök egy audit során több területet is vizsgálnak:
- megfelelően sterilizálják-e az eszközöket;
- betartják-e a fertőtlenítési előírásokat;
- szabályosan tárolják-e a műszereket;
- használnak-e egyszer használatos védőfelszerelést;
- megfelelő-e a rendelő higiéniai állapota;
- dokumentálják-e a sterilizálási folyamatokat;
- rendszeresen karbantartják-e az eszközöket.
Az ausztrál hatóságok szerint a vizsgált rendelőben több hiányosságot is feltártak.
Hogyan terjedhet a hepatitis fogászati eszközökkel?
A hepatitis B és a hepatitis C vérrel terjedő vírusok, ezért fertőzött vérrel szennyezett eszközökön keresztül is átadhatók. Ha a fogászati eszközöket nem tisztítják és sterilizálják megfelelően két páciens között, elméletileg fennállhat a fertőzésveszély. A modern egészségügyi előírások azonban szigorú fertőtlenítési szabályokat írnak elő, amelyek célja az ilyen esetek megelőzése.
Milyen tünetei lehetnek a HIV-fertőzésnek?
A szakemberek szerint a HIV-fertőzés hosszú ideig tünetmentes maradhat, de előfordulhatnak az alábbi panaszok:
- láz;
- fáradtság;
- torokfájás;
- nyirokcsomó-duzzanat;
- fogyás;
- éjszakai izzadás;
- visszatérő fertőzések.
A tünetek önmagukban nem bizonyítják a fertőzést, ezért gyanú esetén laborvizsgálat szükséges.
Mit tegyenek a páciensek fertőzésveszély esetén?
A szakértők szerint az érintetteknek érdemes:
- felkeresniük háziorvosukat
- HIV-szűrést kérniük
- hepatitis B- és hepatitis C-vizsgálatot végeztetniük
- megőrizniük a korábbi kezelések dokumentumait
- követniük az egészségügyi hatóságok tájékoztatását
Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a korai felismerés jelentősen javíthatja a kezelési lehetőségeket.
Szenzációs áttörés: kigyógyult a HIV-ből egy férfi a műtét után
