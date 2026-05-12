Visszatért a tél Németországba – elképesztő videón a havazás

Az autókat, háztetőket és mezőket vastag hóréteg fedte be, ami szokatlan látvány ilyenkor. A helyiek vegyes érzésekkel fogadták a havazást, mert bár szép volt a hó, sokak számára bosszúságot okozott – írja a Bild.
Váratlan hóesés az Alpok térségében
A hónap elején még szinte nyárias meleg uralkodott a régióban. A meteorológusok azonban előre figyelmeztettek a lehűlésre és a magasabban fekvő területeken várható télies időre.
A hidegbetörésért az úgynevezett fagyosszentek időszaka felelős, amely május 11. és 15. között szokott lehűlést hozni.
A szakértők szerint az ilyen májusi lehűlés ritka, de nem számít teljesen rendkívülinek.
Brutális fordulat jön az időjárásban
Kedden hidegfront csapott le Magyarországra is, többfelé esővel, zivatarokkal és viharos széllel. A meteorológusok szerint akár jégeső és 90 km/órás széllökések is előfordulhatnak, miközben a hőmérséklet jelentősen visszaesik a következő napokban.