Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most dől el a háború: tőrt döftek Ukrajna hátába, Putyin a Kremlben lejt örömtáncot

Látta?

Balhé a Parlamentnél: rohantak a rendőrök

Visszatért a tél Németországba – elképesztő videón a havazás

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Május közepén szokatlan télies időjárás érkezett Dél-Németországba, különösen az Oberallgäu térségébe. 800 méter felett több centiméter hó hullott, amely teljesen fehérbe borította a tájat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Németországfagyosszentektél

Az autókat, háztetőket és mezőket vastag hóréteg fedte be, ami szokatlan látvány ilyenkor. A helyiek vegyes érzésekkel fogadták a havazást, mert bár szép volt a hó, sokak számára bosszúságot okozott írja a Bild.

hó
Több centiméteres hó esett Felső-Allgäu régióban (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Váratlan hóesés az Alpok térségében

A hónap elején még szinte nyárias meleg uralkodott a régióban. A meteorológusok azonban előre figyelmeztettek a lehűlésre és a magasabban fekvő területeken várható télies időre. 

A hidegbetörésért az úgynevezett fagyosszentek időszaka felelős, amely május 11. és 15. között szokott lehűlést hozni. 

A szakértők szerint az ilyen májusi lehűlés ritka, de nem számít teljesen rendkívülinek. 

Brutális fordulat jön az időjárásban

Kedden hidegfront csapott le Magyarországra is, többfelé esővel, zivatarokkal és viharos széllel. A meteorológusok szerint akár jégeső és 90 km/órás széllökések is előfordulhatnak, miközben a hőmérséklet jelentősen visszaesik a következő napokban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!