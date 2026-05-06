Combon harapta a veszett hód a 8 éves fiút – alig tudta a családja elüldözni a feldühödött állatot – videóval

A sokkoló eset New Jersey államban, a Newark város közelében található Henry tó partján történt, ahol a 8 éves fiú éppen a családjával horgászott, amikor a feldühödött állat rárontott. A gyerek menekülni próbált, de elesett, a hód pedig combon harapta. A rokonok és barátok azonnal közbeléptek: rugdosták és ütötték az agresszív rágcsálót, amely még ezután sem tágított, számolt be az esetről a Daily Mail.

A feldühödött hód több embert is megharapott a környéken, kiderült, hogy veszett volt

Kiderült, hogy a hód veszett volt

A drámai felvételeken látszik, ahogy többen a vízbe ugranak, majd szó szerint harcolnak az állattal, amely újra és újra visszatért támadni. A fiút kórházba szállították, miközben kiderült, hogy a hód veszett volt, és több embert is megharapott a környéken.

A veszettség rendkívül veszélyes vírus, amely kezeletlenül szinte mindig halálos, ezért minden érintett sürgős ellátásban részesül. Bár a hódok általában nem agresszívak, szakértők szerint fenyegetés esetén akár életveszélyes támadásra is képesek.

