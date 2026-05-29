Mentők és hordágyak a kifutón: súlyos incidens egy amerikai járaton

A Miami–Opa Locka Executive repülőtéren történt incidens során a repülőgép még a kifutón várakozott indulásra, amikor az utasok közül többen rosszullétre kezdtek panaszkodni. A beszámolók szerint a kabinban rendkívül magas hőmérséklet alakult ki, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt – írja az Independent.

Mentők és repülőtéri dolgozók egy túlmelegedett repülőgép mellett a Miami–Opa Locka Executive repülőtéren. A hőguta miatt többen rosszul lettek a fedélzeten, négy utast pedig kórházba szállítottak Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Hőguta miatt riasztották a mentőket

A helyszínre érkező mentők több utast is elláttak, négy embert pedig kórházba szállítottak. Szemtanúk szerint néhány utas az eszméletét is elveszíthette, miközben a fedélzeten egyre emelkedett a hőmérséklet.

A helyi televízió helikopteres felvételein látható volt, ahogy hordágyon viszik le az érintetteket a repülőgépről, majd mentőautókba szállítják őket.

Túlmelegedett a repülőgép kabinja

Az érintett járatot a GlobalX légitársaság üzemeltette, és Louisiana állam Alexandria városába készült indulni. Bár a pontos műszaki okokat még vizsgálják, az első információk szerint a fedélzeti légkondicionáló rendszer hibája okozhatta a veszélyes helyzetet.

A túlmelegedett kabinban az utasok hosszabb ideig várakozhattak, ami tovább fokozhatta a rosszullétek kialakulásának kockázatát.

A többi utast másik géppel vitték tovább

A repülőtér működését az eset nem befolyásolta jelentősen, a járat többi utasát később egy másik repülőgépre szállították át. Az új járat végül elindult eredeti úti célja felé.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják a történteket, és egyelőre nem közöltek részleteket a kórházba szállított utasok állapotáról. A légitársaság és az illetékes szervek hivatalos tájékoztatása még várat magára.

