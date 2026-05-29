Meg fogunk sülni? Egyre többen figyelmeztetnek az 50 fokos nyárra

A Nyugat-Európát sújtó rendkívüli hőhullám miatt több országban hőségriasztásokat adtak ki, miközben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jövőben még szélsőségesebb időjárási eseményekre kell felkészülni – számolt be róla a Focus.

A hőhullám Nyugat-Európa több térségében rekordközeli hőmérsékleteket hozott - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Christophe Cassou francia klímakutató „klíma-UFO”-nak nevezte a jelenlegi időjárási helyzetet, mert szerinte az messze túllépi a korábbi statisztikai kereteket. Franciaország, Spanyolország, Nagy-Britannia és Írország egyes részei már május végén olyan hőséget tapasztalnak, amely általában a nyár legforróbb időszakára jellemző. Több helyen az éjszakai hőmérséklet sem csökken 20 Celsius-fok alá, Franciaországban pedig egyes térségekben már 39 fokot is mértek.

Mi okozza a rendkívüli hőhullámot?

A szakértők szerint a jelenség hátterében egy úgynevezett hőkupola áll. Ez egy tartós magasnyomású légköri rendszer, amely csapdaként tartja a forró levegőt a térség felett. Közben az Atlanti-óceán felől érkező hűvösebb légtömegek nem tudják enyhíteni a felmelegedést.

Valóban elérheti az 50 fokot Franciaország?

Christophe Cassou klímakutató szerint Franciaország esetében már nem az a kérdés, hogy egyszer átlépik-e az 50 Celsius-fokos határt, hanem az, hogy mikor történik meg. A kutató szerint a klímaváltozás következtében a hőhullámok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és korábban jelentkeznek az év során. A mostani esemény azért is különleges, mert az 1979 és 2025 közötti adatok alapján rendkívül kicsi volt az esélye annak, hogy májusban ilyen tartós és erős meleg alakuljon ki.

Milyen következményei vannak az extrém hőségnek?

A hőhullám már most is súlyos következményekkel jár. Franciaországban legalább hét halálesetet hoztak összefüggésbe a rendkívüli meleggel, míg Angliában több fiatal vesztette életét fürdőzés közben.

A dél-franciaországi Soustons egyik iskolájában az épület belső hőmérséklete elérte az 53 fokot. Egy gyermek elájult, többen rosszul lettek, ezért az oktatást felfüggesztették.

A forróság a sportolókat sem kíméli. A Roland Garros tenisztornán a világranglista-vezető Jannik Sinner szédülésre és kiszáradásra panaszkodott a mérkőzése után.