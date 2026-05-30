Le ne maradjon: ritka holdegyüttállás kápráztatja el a világot a hétvégén

A csillagászok szerint az esemény kiváló alkalom arra, hogy az alkalmi megfigyelők, a családok és a kezdő csillagászok is eget kémleljék. A hold ráadásul a Földtől legtávolabbi pontja közelében jár majd, ezért valamivel kisebbnek és halványabbnak tűnhet a megszokottnál – írja a Daily Mail.

Telihold és kék hold is lesz egyszerre

Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT / DPA

Ritka holdjelenség borzolja a kedélyeket

A jelenség csúcspontja vasárnap következik be, de a szakértők szerint már szombat este is lenyűgöző látványt nyújt majd az égitest.

A kék hold valójában nem kék színű, az elnevezés csupán arra utal, hogy ugyanabban a naptári hónapban ez lesz a második telihold.

A holdkelte idején az égitest narancsos vagy vöröses árnyalatot ölthet, mert a légkör szétszórja a rövidebb hullámhosszú fényt. A horizont közelében ráadásul a jól ismert holdillúzió miatt nagyobbnak is tűnhet, mint amekkora valójában.

A látvány szabad szemmel is élvezhető lesz, de egy távcső vagy binokulár még több részletet tárhat fel a felszínéből.

A fotózás szerelmeseinek érdemes állványt használniuk, és épületeket vagy fákat is a képbe komponálniuk a drámai hatás érdekében. A különleges égi esemény több napon át megfigyelhető marad, így azok sem maradnak le róla, akik a hétvégén nem tudják megcsodálni.