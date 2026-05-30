Le ne maradjon: ritka holdegyüttállás kápráztatja el a világot a hétvégén

A csillagászok szerint az esemény kiváló alkalom arra, hogy az alkalmi megfigyelők, a családok és a kezdő csillagászok is eget kémleljék. A hold ráadásul a Földtől legtávolabbi pontja közelében jár majd, ezért valamivel kisebbnek és halványabbnak tűnhet a megszokottnál – írja a Daily Mail.
Ritka holdjelenség borzolja a kedélyeket
A jelenség csúcspontja vasárnap következik be, de a szakértők szerint már szombat este is lenyűgöző látványt nyújt majd az égitest.
A kék hold valójában nem kék színű, az elnevezés csupán arra utal, hogy ugyanabban a naptári hónapban ez lesz a második telihold.
A holdkelte idején az égitest narancsos vagy vöröses árnyalatot ölthet, mert a légkör szétszórja a rövidebb hullámhosszú fényt. A horizont közelében ráadásul a jól ismert holdillúzió miatt nagyobbnak is tűnhet, mint amekkora valójában.
A látvány szabad szemmel is élvezhető lesz, de egy távcső vagy binokulár még több részletet tárhat fel a felszínéből.
A fotózás szerelmeseinek érdemes állványt használniuk, és épületeket vagy fákat is a képbe komponálniuk a drámai hatás érdekében. A különleges égi esemény több napon át megfigyelhető marad, így azok sem maradnak le róla, akik a hétvégén nem tudják megcsodálni.
Nem a Kék Hold lesz az egyetlen látványosság
De itt még nincs vége az égi parádénak! A korán kelők a keleti égbolton megpillanthatják a Marsot és a Szaturnuszt, amelyek a hajnali derengésben tűnnek fel. A szakértők szerint érdemes 45-60 perccel napfelkelte előtt az eget figyelni, mert ekkor a leglátványosabb a bolygók ragyogása.
Drónokkal kezdi meg a NASA a jövő holdbázisának kiépítését
A NASA új korszakot nyithat az űrkutatásban: speciális drónok és robotok készíthetik elő az első állandó holdbázis építését. A merész terv szerint a Hold felszínén hamarosan olyan létesítmények jelenhetnek meg, amelyek megalapozhatják az emberiség hosszú távú jelenlétét az égitesten.