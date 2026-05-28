Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
egyesült államok

Meglepő döntést hozott a NASA, így fognak építkezni a Holdon

34 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb fontos lépést jelentett be a NASA a Hold meghódítására irányuló programjában. Az amerikai űrügynökség ismertette azokat a robotikus eszközöket és technológiákat, amelyek egy jövőbeli állandó holdbázis kiépítését szolgálhatják. A tervek között önálló leszállóegységek, ugró drónok, holdjárók és energiatermelő rendszerek is szerepelnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
egyesült államoknasajeff bezosholdKínai Népköztársaság

Az Egyesült Államok célja, hogy még Donald Trump elnöki ciklusának vége előtt ismét amerikai űrhajósok lépjenek a Hold felszínére. A projekt azonban nemcsak tudományos, hanem geopolitikai jelentőséggel is bír, mivel Kína szintén saját holdprogramját fejleszti, és 2030-ra embereket küldene a Holdra - írja a BBC.

Hold
A Hold kolonizálásank gondolata felerősödött. A kép illusztráció.
Fotó: Wikimedia Commons

A NASA 2029-ig embert akar küldeni a Holdra

A NASA márciusban jelentette be azt a mintegy 20 milliárd dolláros (6400 milliárd forint) programot, amelynek célja egy részben állandó, nukleáris és napenergiával működő holdbázis létrehozása a Hold déli pólusán. A térség különösen értékesnek számít, mivel a kutatók szerint jelentős mennyiségű fagyott víz található ott, amelyből ivóvíz és oxigén is előállítható. A most ismertetett fejlesztések az úgynevezett Ignition Moon Base program első szakaszához kapcsolódnak. A NASA először robotikus eszközökkel szeretné feltérképezni a Hold felszínét, még mielőtt embereket küldene a területre. 

A küldetések során speciális leszállóegységek, autonóm drónok és szállítójárművek vizsgálnák a terepet, valamint tudományos műszereket telepítenének.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu.

A projekthez több magánvállalat is csatlakozott. A kiválasztott cégek között szerepel Jeff Bezos űripari vállalata, a Blue Origin, valamint az Intuitive Machines és az Astrobotic is. A Blue Origin például egy olyan holdraszálló fejlesztésén dolgozik, amely képes lehet önálló navigációra és pontos landolásra. Az Astrobotic egyik tervezett egysége a Hold déli pólusának közelében fekvő Nobile-kráter térségében szállna le. A járművek nagy felbontású kamerákat és lézeres érzékelőket is szállítanak majd, amelyek segíthetik a biztonságos leszállást és a terep feltérképezését.

A NASA szerint 2029-ig összesen 25 indítást terveznek, amelyek során mintegy négy tonnányi rakomány kerülne a Holdra.

A későbbi szakaszban már energiaellátó rendszerek, köztük kisebb nukleáris reaktorok telepítése is szerepel a célok között. Az űrügynökség azt szeretné, hogy 2032-re az űrhajósok hosszabb időre alkalmas, félig állandó lakóegységekben élhessenek a Holdon. A program sikerének egyik kulcsa azonban továbbra is az emberes holdraszállás technológiája. A NASA jelenleg Elon Musk vállalatával, a SpaceX együtt dolgozik a Starship alapú holdraszálló rendszeren, amely azonban több tesztkudarcot és csúszást is elszenvedett.


 

Szakértők szerint emiatt továbbra sem biztos, hogy az Egyesült Államok lesz a következő ország, amely embert juttat a Hold felszínére. Többen úgy vélik, Kína akár meg is előzheti a NASA-t az új űrversenyben. A holdkutatás így egyre inkább nemzetközi presztízskérdéssé válik, miközben a Hold jövőbeli gazdasági és tudományos szerepe is egyre nagyobb figyelmet kap. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy hihetetlen felfedezést találtak a Holdon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!