Meglepő döntést hozott a NASA, így fognak építkezni a Holdon

Az Egyesült Államok célja, hogy még Donald Trump elnöki ciklusának vége előtt ismét amerikai űrhajósok lépjenek a Hold felszínére. A projekt azonban nemcsak tudományos, hanem geopolitikai jelentőséggel is bír, mivel Kína szintén saját holdprogramját fejleszti, és 2030-ra embereket küldene a Holdra - írja a BBC.

A Hold kolonizálásank gondolata felerősödött. A kép illusztráció.

A NASA 2029-ig embert akar küldeni a Holdra

A NASA márciusban jelentette be azt a mintegy 20 milliárd dolláros (6400 milliárd forint) programot, amelynek célja egy részben állandó, nukleáris és napenergiával működő holdbázis létrehozása a Hold déli pólusán. A térség különösen értékesnek számít, mivel a kutatók szerint jelentős mennyiségű fagyott víz található ott, amelyből ivóvíz és oxigén is előállítható. A most ismertetett fejlesztések az úgynevezett Ignition Moon Base program első szakaszához kapcsolódnak. A NASA először robotikus eszközökkel szeretné feltérképezni a Hold felszínét, még mielőtt embereket küldene a területre.

A küldetések során speciális leszállóegységek, autonóm drónok és szállítójárművek vizsgálnák a terepet, valamint tudományos műszereket telepítenének.

A projekthez több magánvállalat is csatlakozott. A kiválasztott cégek között szerepel Jeff Bezos űripari vállalata, a Blue Origin, valamint az Intuitive Machines és az Astrobotic is. A Blue Origin például egy olyan holdraszálló fejlesztésén dolgozik, amely képes lehet önálló navigációra és pontos landolásra. Az Astrobotic egyik tervezett egysége a Hold déli pólusának közelében fekvő Nobile-kráter térségében szállna le. A járművek nagy felbontású kamerákat és lézeres érzékelőket is szállítanak majd, amelyek segíthetik a biztonságos leszállást és a terep feltérképezését.

A NASA szerint 2029-ig összesen 25 indítást terveznek, amelyek során mintegy négy tonnányi rakomány kerülne a Holdra.

A későbbi szakaszban már energiaellátó rendszerek, köztük kisebb nukleáris reaktorok telepítése is szerepel a célok között. Az űrügynökség azt szeretné, hogy 2032-re az űrhajósok hosszabb időre alkalmas, félig állandó lakóegységekben élhessenek a Holdon. A program sikerének egyik kulcsa azonban továbbra is az emberes holdraszállás technológiája. A NASA jelenleg Elon Musk vállalatával, a SpaceX együtt dolgozik a Starship alapú holdraszálló rendszeren, amely azonban több tesztkudarcot és csúszást is elszenvedett.

— Disclose.tv (@disclosetv) May 26, 2026




