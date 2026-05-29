Hatalmas robbanás rázta meg a NASA holdprogramját – lángba borult Jeff Bezos óriásrakétája

A 98 méter magas New Glenn rakéta egy rutin hajtóműteszt közben robbant fel szerda este. A felvételeken hatalmas tűzcsóva és fekete füst látható, miközben a kilövőállás egyik villámvédelmi tornya is összeomlott a detonáció után. Szerencsére senki sem sérült meg. A szakértők szerint azonban a helyzet sokkal súlyosabb lehet annál, mint amit elsőre gondoltak. A New Glenn rakéta ugyanis kulcsszerepet kapott volna a NASA új holdprogramjában, számolt be a BBC.com.

A New Glenn rakéta felrobbanása hónapokkal, sőt, akár évekkel vetheti vissza a NASA holdprogramját – Fotó: MANUEL MAZZANTI / NurPhoto

Kína előzhet a holdprogramban

Erre a rakétára építették volna:

az új holdbázis első küldetését ,

holdjárók szállítását,

valamint a jövőbeli emberes holdraszállás előkészítését is.

Nagyon kemény nap volt, de újjáépítünk mindent, amit kell

– reagált a történtekre Jeff Bezos az X-en.

A probléma azonban óriási: jelenleg ugyanis a világon csak egyetlen kilövőállás képes elindítani ezt a rakétát – és most ez is súlyosan megsérült. Elemzők szerint a helyreállítás hónapokig eltarthat.

A NASA célja, hogy 2028-ra ismét embert küldjön a Holdra, és állandó holdbázist hozzon létre a déli pólus közelében. A mostani robbanás azonban könnyen lehet, hogy évekkel veti vissza az amerikai terveket.

Közben Kína gőzerővel halad a saját holdprogramjával, és 2030 előtt már kínai űrhajósok is landolhatnak a Holdon.

Bezos hátrányba kerül Muskkal szemben

A robbanás Jeff Bezos másik nagy projektjét is súlyosan érinti. A New Glenn rakéta szállította volna az Amazon műholdas internethálózatának új egységeit, amelyek Elon Musk Starlink rendszerével versenyeznek.

A különbség azonban már most brutális:

a Starlinknek több mint 10 ezer műholdja van,

az Amazonnak alig néhány száz.

Most, hogy a rakéta hosszú időre földre kényszerülhet, Bezos cége még jobban függhet riválisaitól – köztük éppen Elon Musktól.

Nagyon sajnálatos. A rakéták nehezek

– reagált Elon Musk röviden a robbanásról készült videóra.

A NASA vezetése szerint az űrrepülés mindig rendkívül kockázatos, de sok szakértő úgy látja: a mostani kudarc teljesen átírhatja Amerika holdprogramjának menetrendjét.

