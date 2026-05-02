Döbbenetes ügy Hollandiában: Amalia és Alexia holland hercegnők ellen készülhetett támadás

Komoly biztonsági ügy borzolja a kedélyeket Hollandiában: a hatóságok szerint egy férfi támadásra készülhetett a királyi család két tagja ellen. A holland hercegnők, Amalia és Alexia neve állítólag fegyvereken és egy kézzel írt jegyzeten is szerepelt.
Hágában, 2026. május 4-én előkészítő tárgyaláson jelenik meg az a 33 éves férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy támadást készíthetett elő a holland hercegnők, Amalia trónörökös hercegnő és húga, Alexia hercegnő ellen. A holland ügyészség bírósági iratai szerint a férfinél február elején két balta volt, amelyekbe többek között az „Alexia”, a „Mossad” és a „Sieg Heil” szavakat vésték. Egy kézzel írt lapon pedig az „Amalia”, az „Alexia” és a „Bloodbath”, vagyis vérfürdő szó szerepelt.

A holland hercegnők, Alexia és Amalia ellen készülhetett támadás
Fotó: REMKO DE WAAL / ANP MAG

Gyilkossági szándék a holland hercegnők ellen – nem először merül fel fenyegetés

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a feltételezett indítékról vagy arról, mennyire volt előrehaladott a terv. A gyanúsított nevét a holland adatvédelmi szabályok miatt nem hozták nyilvánosságra.

Amalia hercegnő korábban is élt már komoly fenyegetettség alatt: 

2022-ben biztonsági okokból fel kellett adnia amszterdami egyetemi életét, és visszaköltözött szüleihez, a hágai királyi palotába. 

Később egy ideig Madridban élt, ahol nagyobb szabadságot kaphatott.

A holland királyi család biztonsága ismét középpontba került

Az ügy ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen komoly biztonsági kockázatokkal járhat a királyi család tagjainak nyilvános szereplése. Amalia 22 éves, a holland trón várományosa, húga, Alexia pedig 20 éves.

A mostani eljárás még nem a főtárgyalás: a bíróság első körben eljárási kérdéseket tisztázhat. A királyi ház egyelőre nem kommentálta az ügyet – számol be az esetről a Bild.

