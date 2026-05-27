Nem hiszi el, hogy mit próbált kicsempészni egy turista Szardíniáról

Szokatlan fogásra bukkantak az olasz vámosok Szardínián. Egy francia turista autójában több mint 40 kilogramm homokot, kavicsot, kagylót és köveket találtak, amelyeket a nő a sziget strandjairól gyűjtött össze. Az eset Porto Torres kikötőjében történt, amikor a hatóságok rutinellenőrzést tartottak egy Franciaországba tartó komp indulása előtt.
A 69 éves nő éppen a Corsica Ferries egyik járatára készült felszállni, amely a dél-franciaországi Toulon városába indult volna. Az autó átvizsgálásakor a vámosok különböző helyeken elrejtett homokot és köveket fedeztek fel - írja a Bild.

A homoklopásért akár egymillió forint értékű bírságot is kaphat a francia turista. A kép illusztráció.
Fotó: 123RF

Homoklopáson kaptak egy francia turistát

A hatóságok szerint az összegyűjtött anyagok a híres Le Saline di Stintino strandról származhatnak, amely különösen finom fehér homokjáról és világos kavicsairól ismert. A partszakasz Szardínia egyik legnépszerűbb turistacélpontja. Olaszországban azonban szigorú szabályok tiltják a strandokról származó természeti anyagok – például homok, kagylók vagy kövek – elszállítását. A helyi törvények szerint az ilyen jellegű „szuvenírgyűjtés” jelentős környezeti károkat okozhat, ezért akár 3000 eurós (egymillió forintos) bírságot is kiszabhatnak az elkövetőkre.

A lefoglalt tárgyakat jelenleg a porto torresi vámhatóság őrzi, később pedig várhatóan visszaszállítják az eredeti partszakaszra.

A hatóságok egyelőre nem tudják, hogy a turista milyen célból gyűjtötte össze a nagy mennyiségű homokot és követ.

Szardínián az elmúlt években több hasonló eset is történt, mivel sok turista próbál emlékként homokot vagy kagylókat hazavinni a szigetről. A helyi hatóságok azonban egyre szigorúbban lépnek fel a természetvédelmi szabályok megszegőivel szemben. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy akár még fizetnek is annak, aki Szardíniára költözik.

 

