Nem hiszi el, hogy mit próbált kicsempészni egy turista Szardíniáról

A 69 éves nő éppen a Corsica Ferries egyik járatára készült felszállni, amely a dél-franciaországi Toulon városába indult volna. Az autó átvizsgálásakor a vámosok különböző helyeken elrejtett homokot és köveket fedeztek fel - írja a Bild.

A homoklopásért akár egymillió forint értékű bírságot is kaphat a francia turista.

Homoklopáson kaptak egy francia turistát

A hatóságok szerint az összegyűjtött anyagok a híres Le Saline di Stintino strandról származhatnak, amely különösen finom fehér homokjáról és világos kavicsairól ismert. A partszakasz Szardínia egyik legnépszerűbb turistacélpontja. Olaszországban azonban szigorú szabályok tiltják a strandokról származó természeti anyagok – például homok, kagylók vagy kövek – elszállítását. A helyi törvények szerint az ilyen jellegű „szuvenírgyűjtés” jelentős környezeti károkat okozhat, ezért akár 3000 eurós (egymillió forintos) bírságot is kiszabhatnak az elkövetőkre.

A lefoglalt tárgyakat jelenleg a porto torresi vámhatóság őrzi, később pedig várhatóan visszaszállítják az eredeti partszakaszra.

A hatóságok egyelőre nem tudják, hogy a turista milyen célból gyűjtötte össze a nagy mennyiségű homokot és követ.

Turista fermata in Sardegna con 40 chili di sabbia, sassi e conchiglie nascosti nell’auto: li aveva rubati dalle Saline di Stintino https://t.co/XgUmqsryOg — GreenMe (@greenMe_it) May 26, 2026

Szardínián az elmúlt években több hasonló eset is történt, mivel sok turista próbál emlékként homokot vagy kagylókat hazavinni a szigetről. A helyi hatóságok azonban egyre szigorúbban lépnek fel a természetvédelmi szabályok megszegőivel szemben.