Kinézett a repülőn, nem hitte el, hogy mit lát – videón, ahogy szinte teljesen eltűnik egy város

Különös időjárási jelenséget rögzített egy repülőgép utasa Új-Mexikó felett, amikor Albuquerque térségét hatalmas porfelhő borította be. A homokvihar olyan sűrű port kavart a levegőbe, hogy a föld alig látszott a magasból.
A videó hétfőn készült egy Albuquerque-ből induló járaton, miközben a város fölé fokozatosan megérkezett a homokvihar. A felvételen jól látható, ahogy vastag porréteg borítja be a környéket, a látótávolság pedig jelentősen lecsökken - számolt be róla a New York Post.

A homokvihar szinte teljesen eltakarta Albuquerque környékét - Fotó: Youtube/@Foxweather

Az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat albuquerque-i irodája hétfő délutánig figyelmeztetést adott ki a déli és középső városrészekre a levegőben szálló por miatt. A szakemberek szerint a jelenséget a zivatarokhoz kapcsolódó erős széllökések okozták.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a homokviharok és porviharok több kilométer hosszúak és akár több ezer láb magasak is lehetnek. Az elmúlt napokban Új-Mexikóban több helyen esőzések, zivatarok és villámárvizek veszélye nehezítette az időjárási helyzetet.

A repülő távolodásával a por egyre sűrűbbé vált, a kamera pedig szinte a teljes látóhatárt beterítő szürke porfelhőt rögzített. Egyes pillanatokban a földfelszín szinte teljesen eltűnt a kavargó por miatt.

Milyen veszélyeket okozhat egy homokvihar?

Szakértők szerint az ilyen jellegű homokviharok általában rövid ideig tartanak, ugyanakkor komoly veszélyt jelenthetnek a közlekedésre, a szabadban tartózkodókra és a légzőszervi problémákkal élőkre.

