A sivatag lett az új tengeri útvonal – elképesztő, mi zajlik Szaúd-Arábiában

A Hormuzi-szoros blokádja teljesen új helyzetet teremtett a Közel-Keleten: Szaúd-Arábia most nem hajókkal, hanem hatalmas teherautóflottával próbálja megmenteni az exportot. A szaúdi állami bányavállalat, a Maaden naponta már körülbelül 3500 kamiont küld át az országon, hogy a Perzsa-öböl helyett a Vörös-tengeren keresztül juttassa ki a műtrágyát a világpiacra – írja a Bild.
Hormuzi-szoros blokádja: a szaúdiak rekordidő alatt építettek új útvonalat
A művelet mérete egészen döbbenetes. Május elején még csak 600 teherautó dolgozott az útvonalon, néhány nappal később már 1600, majd 2000, mostanra pedig 3500 kamion közlekedik szinte megállás nélkül. A járművekben két sofőr váltja egymást, a motorok pedig gyakorlatilag folyamatosan járnak.
A cél egyszerű: megkerülni a lezárt tengeri útvonalat, és elkerülni, hogy a műtrágyaexport leállása tovább súlyosbítsa a globális élelmiszerárakat. A sivatagi teherautóflotta nem tudja teljesen kiváltani a konténerszállító hajók kapacitását, de a szakértők szerint így is komoly szerepe lehet a válság enyhítésében.
A szaúdi teherautóflotta lett az új mentőöv
A helyzetet több elemző is „logisztikai csodának” nevezte, mert a Maaden mindössze két hét alatt szervezte meg az új útvonalat. Vasúti és közúti szállítócégeket vontak be, ideiglenes raktárakat húztak fel, és a Vörös-tengeri kikötőket is villámgyorsan át kellett alakítaniuk.
A válság más kikötőket is brutális nyomás alá helyezett. Khor Fakkan kikötőjében korábban naponta körülbelül 100 teherautó fordult meg, most viszont ez a szám 7000-re nőtt. A konténerforgalom is elszállt: heti 2000 konténer helyett már nagyjából 50 ezret kezelnek.
A kikötő üzemeltetője emiatt két hét alatt 900 új dolgozót vett fel, és egy teljesen új rendezőterületet is kialakított. Közben a Vörös-tengeri oldalon ideiglenes raktárakat építettek, mert ezek a kikötők eredetileg nem ekkora mennyiségű foszfát- és műtrágyaexportra készültek.
Drága, pazarló, mégis megéri
A rendszer gazdaságilag messze nem tökéletes. Sok kamion üresen tér vissza a sivatagon át, ami rengeteg üzemanyagot, munkaerőt és időt emészt fel. Csakhogy a válság miatt a műtrágya ára olyan magasra ugrott, hogy még ez a drága szárazföldi kerülőút is kifizetődővé vált.
A Maadennek ráadásul speciális megoldásokat is be kellett vetnie. A műtrágya előállításához használt maró hatású kénsavat külön csőrendszeren keresztül juttatják rozsdamentes acéltartályos kamionokba, hogy biztonságosan lehessen szállítani.
A nagy kérdés most az, hogy a sivatagi útvonal csak vészmegoldás marad-e, vagy hosszabb távon is része lesz az Öböl-menti országok logisztikai rendszerének. A mostani válság ugyanis megmutatta: ha a tengeri kapuk bezárulnak, a sivatag is kereskedelmi autópályává válhat.
A Hormuzi-szoros hajóforgalmának iráni háború következtében való megbénulása egy másik, onnan félvilágnyira található, szintén kritikus tengeri folyosó sérülékenységére irányította a figyelmet. A Malaka-szoros – amely Indonézia és Malajzia között húzódik, és Szingapúr mellett tereli át a kereskedelmi hajókat Ázsia felé – a globális tengeri áruforgalom több mint egyötödét bonyolítja le, és a világ legforgalmasabb szűk keresztmetszete. Most viszont a Malaka-szoros kapcsán is előállt azzal az egyik érintett ország, mint Irán: a tranzitdíj ötletével.
Az amerikai–iráni konfliktus gazdasági és politikai következményei tartósan éreztethetik hatásukat, különösen az energiaárak alakulásában. A szakértői becslések szerint a Hormuzi-szoros aknamentesítése hónapokig is eltarthat, ami hosszabb távon is magasan tarthatja az olajárakat.