A sivatag lett az új tengeri útvonal – elképesztő, mi zajlik Szaúd-Arábiában

A Hormuzi-szoros blokádja teljesen új helyzetet teremtett a Közel-Keleten: Szaúd-Arábia most nem hajókkal, hanem hatalmas teherautóflottával próbálja megmenteni az exportot. A szaúdi állami bányavállalat, a Maaden naponta már körülbelül 3500 kamiont küld át az országon, hogy a Perzsa-öböl helyett a Vörös-tengeren keresztül juttassa ki a műtrágyát a világpiacra – írja a Bild.

A Hormuzi-szoros blokádja után napi több ezer kamion szállítja az árut a szaúdi sivatagon keresztül. Fotó: JOSE ISAAC BULA / ANADOLU

Hormuzi-szoros blokádja: a szaúdiak rekordidő alatt építettek új útvonalat

A művelet mérete egészen döbbenetes. Május elején még csak 600 teherautó dolgozott az útvonalon, néhány nappal később már 1600, majd 2000, mostanra pedig 3500 kamion közlekedik szinte megállás nélkül. A járművekben két sofőr váltja egymást, a motorok pedig gyakorlatilag folyamatosan járnak.

A cél egyszerű: megkerülni a lezárt tengeri útvonalat, és elkerülni, hogy a műtrágyaexport leállása tovább súlyosbítsa a globális élelmiszerárakat. A sivatagi teherautóflotta nem tudja teljesen kiváltani a konténerszállító hajók kapacitását, de a szakértők szerint így is komoly szerepe lehet a válság enyhítésében.

A szaúdi teherautóflotta lett az új mentőöv

A helyzetet több elemző is „logisztikai csodának” nevezte, mert a Maaden mindössze két hét alatt szervezte meg az új útvonalat. Vasúti és közúti szállítócégeket vontak be, ideiglenes raktárakat húztak fel, és a Vörös-tengeri kikötőket is villámgyorsan át kellett alakítaniuk.

A válság más kikötőket is brutális nyomás alá helyezett. Khor Fakkan kikötőjében korábban naponta körülbelül 100 teherautó fordult meg, most viszont ez a szám 7000-re nőtt. A konténerforgalom is elszállt: heti 2000 konténer helyett már nagyjából 50 ezret kezelnek.

A kikötő üzemeltetője emiatt két hét alatt 900 új dolgozót vett fel, és egy teljesen új rendezőterületet is kialakított. Közben a Vörös-tengeri oldalon ideiglenes raktárakat építettek, mert ezek a kikötők eredetileg nem ekkora mennyiségű foszfát- és műtrágyaexportra készültek.

Drága, pazarló, mégis megéri

A rendszer gazdaságilag messze nem tökéletes. Sok kamion üresen tér vissza a sivatagon át, ami rengeteg üzemanyagot, munkaerőt és időt emészt fel. Csakhogy a válság miatt a műtrágya ára olyan magasra ugrott, hogy még ez a drága szárazföldi kerülőút is kifizetődővé vált.