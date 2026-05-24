Japán titok a kánikula ellen: négy egyszerű trükk, ami tényleg működik

A japánok egyik kedvelt megoldása a hőség ellen a növények használata természetes árnyékolóként. Kúszónövényeket futtatnak fel az ablakok elé kifeszített hálókra, amelyek árnyékot adnak, miközben a levelek párologtatása révén csökkentik a környezet hőmérsékletét. A módszer nemcsak hűt, hanem javítja a levegő minőségét is – írja a FOCUS online.

A japánok tudják, hogyan kell védekezni a hőség ellen

Elképesztően egyszerű módszerekkel védekeznek a hőség ellen a japánok

Szintén népszerű az úgynevezett uchimizu, vagyis a talaj locsolása. Ennek során vizet öntenek a házak előtti járdákra, udvarokra vagy kertekbe, általában a reggeli és esti órákban. A párolgás hőt von el a környezetből, így átmenetileg mérsékelheti a hőérzetet.

Sok japán otthonban találhatók bambuszból vagy nádból készült árnyékolók is, amelyeket sudarének neveznek. Ezek felfogják a közvetlen napsugarakat, ugyanakkor átengedik a levegőt, így segítenek abban, hogy a lakások kevésbé melegedjenek fel.

A negyedik különleges megoldás a fúrin, vagyis a japán szélcsengő. Bár fizikailag nem hűti a levegőt, a lágy csilingelő hang sokak számára a frissesség érzetét kelti. A japán kultúrában a szélcsengő hangját hagyományosan a nyári enyhüléssel társítják.

