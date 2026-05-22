Bloomberg: Putyin döntött az ukrán háború végéről – már az időpont is megvan

Brüsszel máris nekiment a Tisza-kormánynak a „Lex Orbán" miatt

Megbolondult az időjárás? – elképesztő hőség Spanyolországban

Nyárias meleg érte el az Ibériai-félszigetet, több helyen már 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. A hőség a következő napokban is folytatódhat, miközben a szubtrópusi eredetű levegő egy része a Kárpát-medence felé is elmozdulhat.
Az Ibériai-félszigeten 2026. május 21-én, csütörtökön nagy területen 30 fok fölé melegedett a levegő, Spanyolország déli és délnyugati részén pedig helyenként 35 foknál is magasabb értékeket mértek. Badajozban 37,3, Sevillában 37,4 fokot mutattak a hőmérők a délutáni órákban. A hőség a hétvégén is kitarthat, több előrejelzés szerint Dél-Spanyolországban akár 35–38 fok körüli maximumok is előfordulhatnak – írja a HungaroMet.

Hőség érte el az Ibériai-félszigetet, 37 fok fölé emelkedett a hőmérséklet
Fotó: LORENA SOPENA / ANADOLU / AFP

Erős hőség Spanyolországban és Portugáliában – szubtrópusi levegő érkezik

A melegedést egy szubtrópusi eredetű légtömeg okozza, amely Nyugat-Európa több térségében is szokatlanul magas májusi hőmérsékleteket hozhat. A forró levegő egy része a kontinens belseje felé is terjeszkedik, így a Kárpát-medencében is érezhető lehet a hatása.

Bár Magyarországon egyelőre nem az Ibériai-félszigeten tapasztalható forróság várható, az időjárás alakulását érdemes figyelni, különösen azoknak, akik utazást, szabadtéri programot vagy hosszabb autóutat terveznek.

Mire érdemes figyelni?

Tartós melegben fontos a rendszeres folyadékpótlás, a tűző nap kerülése és a könnyű, szellős öltözet. Különösen az idősekre, kisgyermekekre és krónikus betegekre kell jobban odafigyelni, mert őket a hőség hamarabb megviselheti.

Napsütéses, kellemes idő várható pénteken, a hosszú hétvégén pedig tovább fokozódik a nyárias meleg. Az időjárás a következő napokban is kedvez a szabadtéri programoknak, pünkösdhétfőn akár 30 Celsius-fok fölé is kúszhat a hőmérő.

 

 

