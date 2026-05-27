Ezt igya hőség idején, ha valóban le akarja hűteni a szervezetét

Sokan ösztönösen jéghideg italokhoz nyúlnak a nagy nyári hőségben, mert azt gondolják, így tudják a leggyorsabban lehűteni a szervezetüket. A szakértők szerint azonban a túl hideg italok éppen az ellenkező hatást válthatják ki, és még jobban megterhelhetik a testet a forró napokon – írja a Focus.de.

Hőségben tényleg jobb a meleg ital? Ezt mondják a szakértők (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A nyári hőség alatt különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, hiszen a szervezet az izzadással rengeteg vizet veszít. Bár a hideg italok elsőre frissítőnek tűnnek, a test számára valójában kedvezőbb lehet a langyos vagy szoba hőmérsékletű ital fogyasztása.

Ennek oka, hogy az emberi szervezet folyamatosan igyekszik fenntartani az ideális, körülbelül 37 Celsius-fokos testhőmérsékletet. Amikor nagyon hideg ital kerül a szervezetbe, az erek összehúzódnak, az anyagcsere pedig fokozottabban kezd működni. Ez a folyamat végül még intenzívebb izzadást okozhat, ami a hőségben tovább növeli a folyadékveszteséget.

A szoba hőmérsékletű vagy enyhén hűtött italok kevésbé terhelik meg a testet, miközben hatékonyabban támogatják a hidratálást.

Ez nem azt jelenti, hogy kizárólag forró italokat kellene fogyasztani a hőségben, de érdemes kerülni az extrém hideg italokat, különösen akkor, amikor hosszabb időt töltünk a napon vagy erősen izzadunk.

Ezek az italok segíthetnek legjobban hőségben

A megfelelő folyadékpótlás szempontjából továbbra is a víz számít a legjobb választásnak a hőség idején. Emellett a gyümölcslevekkel hígított frissítők és a lehűtött, de nem jéghideg tea is jó alternatíva lehet.

A cukros üdítők, a túl sok kávé és az alkoholtartalmú italok kevésbé ideálisak a hőségben, ezek ugyanis fokozhatják a folyadékvesztést, így csak rövid ideig csillapítják a szomjúságot, miközben tovább terhelhetik a szervezetet.

A legújabb TikTok-őrület: a gyógyító „bibliai étrend”

A videók készítői nem kevesebbet állítanak, mint hogy az ókori, szentírásban szereplő alapanyagokhoz való visszatérés drasztikus javulást hozhat mind a fizikai, mind a mentális egészségben, miközben a modern élelmiszereket egyenesen „méregként” bélyegzik meg. A bibliai étrend tulajdonképpen az ősi írásokon alapuló táplálkozást hirdeti és ellenzi a modern feldolgozott élelmiszerek fogyasztását. További részletek az Origo oldalán.