Soha nem látott hőség közeleg: Európa egy része már most szenved

A hőség rekordokat dönt Nyugat-Európában, ahol Franciaország, az Egyesült Királyság és Spanyolország is példátlan korai nyári forrósággal küzd. A hőmérsékletek több helyen messze meghaladják az ilyenkor megszokott értékeket, és a jelenség napok óta tart. A szakértők szerint a helyzet még tovább fokozódhat a következő napokban – írja a Guardian.

Franciaországban már több mint 350 településen dőlt meg a májusi melegrekord, a meteorológiai szolgálat szerint pedig 352 mérőállomáson regisztráltak új havi csúcsot. A legmagasabb érték 37,1°C volt a délnyugati Landes megyében, miközben több nyugati régióban is 35°C fölé emelkedett a hőmérséklet.

A hatóságok 31 megyére adtak ki hőségriasztást, köztük nyolc területen narancssárga szinten, ami a második legmagasabb figyelmeztetési fokozat, és az első májusi riasztás 2004 óta.

A szakértők szerint a rendkívüli hőség mögött egy úgynevezett hőkupola áll, amelyben a Marokkó felől érkező forró levegő egy magasnyomású rendszer alatt reked meg, és hosszabb ideig a térség felett marad.

Az Egyesült Királyságban is megdőlt a májusi rekord: London Kew Gardensben 34,8°C-ot mértek, ami új országos csúcsot jelent ebben a hónapban. Spanyolországban közben még intenzívebbé válik a hőség, egyes helyeken akár 40°C-ig is emelkedhet a hőmérséklet a hét végére. A meteorológusok szerint a spanyolországi forróságot „trópusi éjszakák” is kísérhetik, amikor a hőmérséklet éjszaka sem csökken 20°C alá. Az előrejelzések alapján az Egyesült Királyságban is kialakulhat hőhullám, több napon át 26–28°C feletti csúcsértékekkel.

A szakértők szerint a rekord hőhullám Európában napokig fennmaradhat, és tovább fokozhatja a térségben tapasztalt extrém időjárást.