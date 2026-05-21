Gyanútlanul ment be a munkahelyére, délután vette észre az apa, milyen szörnyűséget tett

Meghalt egy kétéves kislány Spanyolországban, miután az apja véletlenül több órára az autóban hagyta a hőség idején – írja a Guardian.

A hőségben felejtették az autóban a 2 éves kislányt, már nem tudták megmenteni az életét

A hőmérséklet az ország egyes részein elérte a 36–38°C-ot is, ami már önmagában is veszélyes körülményeket teremt, különösen zárt járművekben, ahol a hő gyorsan életveszélyes szintre emelkedik.

Az édesapa reggel iskolába vitte nagyobb gyermekét, majd a kisebbik gyermeket is óvodába szerette volna vinni. Egy telefonhívás azonban elterelte a figyelmét, és a férfi a munkahelyére hajtott, miközben a kislány az autóban maradt.

Csak délután derült ki a szörnyű tévedés, amikor az édesanya az óvodában érdeklődött, és közölték vele, hogy a gyermeket nem vitték be aznap. Ekkor riasztották a mentőket, de a kislány életét már nem tudták megmenteni.

A hőség veszélyei egyre súlyosabbak

A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) szerint az országot jelenleg rendkívüli kánikula sújtja, amely bár nem hivatalos hőhullám, mégis komoly kockázatot jelent.

A szakértők szerint a hőség egyre korábban érkezik Európába: Spanyolországban a 30°C feletti napok akár 20–40 nappal is hamarabb jelentkeznek, mint évtizedekkel ezelőtt.

Forró autóban halt meg egy gyerek, elképesztő, mit csinált az apja

Szívszorító tragédia rázta meg Floridát. A 33 éves Scott Allen Gardner ellen vádat emeltek, miután 18 hónapos kisfia, Sebastian életét vesztette, miután apja órákra bezárta őt egy felforrósodott autóba a legnagyobb hőség idején. Gardner több mint három órára magára hagyta a kisfiút Ormond Beach városában, miközben előbb fodrászhoz ment, majd betért egy bárba is.