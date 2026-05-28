Ezeket a hibákat sokan elkövetik hőség idején – komoly baj lehet belőle

A hőség elleni tanácsok abban segítenek, hogy a nyári melegben tudatosabban figyeljünk a folyadékpótlásra, a pihenésre és a lakás hűtésére. A kánikula idején különösen fontos az egészség védelme, mert a tartós meleg a veszélyeztetett csoportokat még jobban megterheli.
Tanácsok hőség idején: így kerülheti el a bajt
A tartós meleg komoly terhelést jelent a szervezetnek, ezért hőség idején különösen fontos a folyadékpótlás, a nap kerülése és a lakás hűvösen tartása. Az idősek, a kisgyermekek, a betegek és az egyedül élők fokozottan veszélyeztetettek, ezért rájuk külön figyelmet kell fordítani.
Hogyan maradhat biztonságban a nyári hőségben?
Hőség idején a legfontosabb, hogy a szervezet ne melegedjen túl, és ne veszítsen túl sok folyadékot. Érdemes már délelőtt gondoskodni a lakás hűtéséről, a rendszeres ivásról és arról, hogy a legmelegebb órákban ne legyen szükség nagyobb fizikai megterhelésre.
A legfontosabb tanácsok hőség idején:
- tartsa hűvösen a lakást, húzza be a függönyöket azokban a szobákban, ahová besüt a nap;
- igyon sok folyadékot, és kerülje a túlzott alkoholfogyasztást;
- 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjon a napon;
- maradjon árnyékban, használjon magas faktorszámú naptejet, és viseljen széles karimájú kalapot;
- kerülje a fizikai megterhelést a nap legmelegebb részében;
- utazáskor mindig vigyen magával vizet;
- csecsemőt, kisgyermeket és állatot soha ne hagyjon bezárt autóban.
Mit tesz a szélsőséges meleg a testünkkel?
Amikor a test felmelegszik, az erek kitágulnak, a vérnyomás csökken, a szív pedig nagyobb munkára kényszerül. Közben az izzadás miatt a szervezet folyadékot és sót veszít, ez pedig felboríthatja a belső egyensúlyt.
A hőkimerülés tünetei lehetnek:
- szédülés;
- hányinger;
- ájulás;
- zavartság;
- izomgörcs;
- fejfájás;
- erős izzadás;
- fáradtság.
Miért reagál így a test a hőhullámok idején?
A szervezet nagyjából 37 Celsius-fokos belső hőmérsékletet próbál fenntartani. Melegben a bőrhöz közeli erek kitágulnak, az izzadás pedig segíti a hőleadást. Ha ez már kevés, kialakulhat hőkimerülés vagy hőguta.
Kik vannak a legnagyobb veszélyben a hőségben?
Az idősek, a szívbetegek, a cukorbetegek, a kisgyermekek, a demenciával élők, a mozgásukban korlátozott emberek és a hajléktalanok különösen veszélyeztetettek. A legfelső emeleti lakásokban élők is nagyobb hőterhelést kaphatnak.
Kánikula idején a keringés kapja az egyik legnagyobb terhelést
A nyári hőhullámok idején különösen fontos odafigyelni a test jelzéseire, mert a magas hőmérséklet az egész szervezet működésére hatással lehet. Kánikulában a test folyamatosan próbálja fenntartani az ideális belső hőmérsékletet: fokozódik az izzadás, kitágulnak az erek, gyorsulhat a pulzus, és a szervezet igyekszik minél több hőt leadni.
Nem tud aludni a hőségtől? – hasznos tippek a forró éjszakákra
A tartós meleg sokaknál nemcsak nappal okoz kellemetlenséget, hanem éjszaka is megnehezítheti a pihenést. Az alvás minőségét jelentősen ronthatja a hőség, de néhány egyszerű módszerrel könnyebb lehet átvészelni a forró éjszakákat.
Cikkünkben felhasználtuk a BBC oldalán megjelent írást is.