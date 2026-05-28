Ezeket a hibákat sokan elkövetik hőség idején – komoly baj lehet belőle

A hőség elleni tanácsok abban segítenek, hogy a nyári melegben tudatosabban figyeljünk a folyadékpótlásra, a pihenésre és a lakás hűtésére. A kánikula idején különösen fontos az egészség védelme, mert a tartós meleg a veszélyeztetett csoportokat még jobban megterheli.

Tanácsok hőség idején: így kerülheti el a bajt

A tartós meleg komoly terhelést jelent a szervezetnek, ezért hőség idején különösen fontos a folyadékpótlás, a nap kerülése és a lakás hűvösen tartása. Az idősek, a kisgyermekek, a betegek és az egyedül élők fokozottan veszélyeztetettek, ezért rájuk külön figyelmet kell fordítani.

Hogyan maradhat biztonságban a nyári hőségben?

Hőség idején a legfontosabb, hogy a szervezet ne melegedjen túl, és ne veszítsen túl sok folyadékot. Érdemes már délelőtt gondoskodni a lakás hűtéséről, a rendszeres ivásról és arról, hogy a legmelegebb órákban ne legyen szükség nagyobb fizikai megterhelésre.

A legfontosabb tanácsok hőség idején:

tartsa hűvösen a lakást, húzza be a függönyöket azokban a szobákban, ahová besüt a nap;

igyon sok folyadékot, és kerülje a túlzott alkoholfogyasztást;

11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjon a napon;

maradjon árnyékban, használjon magas faktorszámú naptejet, és viseljen széles karimájú kalapot;

kerülje a fizikai megterhelést a nap legmelegebb részében;

utazáskor mindig vigyen magával vizet;

csecsemőt, kisgyermeket és állatot soha ne hagyjon bezárt autóban.

Mit tesz a szélsőséges meleg a testünkkel?

Amikor a test felmelegszik, az erek kitágulnak, a vérnyomás csökken, a szív pedig nagyobb munkára kényszerül. Közben az izzadás miatt a szervezet folyadékot és sót veszít, ez pedig felboríthatja a belső egyensúlyt.

A hőkimerülés tünetei lehetnek:

szédülés;

hányinger;

ájulás;

zavartság;

izomgörcs;

fejfájás;

erős izzadás;

fáradtság.

Miért reagál így a test a hőhullámok idején?

A szervezet nagyjából 37 Celsius-fokos belső hőmérsékletet próbál fenntartani. Melegben a bőrhöz közeli erek kitágulnak, az izzadás pedig segíti a hőleadást. Ha ez már kevés, kialakulhat hőkimerülés vagy hőguta.