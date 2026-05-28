Ezeket a hibákat sokan elkövetik hőség idején – komoly baj lehet belőle

A tartós meleg komoly terhelést jelent a szervezetnek, ezért hőség idején különösen fontos megelőzni a túlmelegedést és a kiszáradást. A hőség elleni védekezéshez cikkünkben gyakorlati tanácsokat adunk a rendszeres ivásról, a nap kerüléséről és a lakás hűvösen tartásáról. A kánikula az idősekre, a kisgyermekekre, a betegekre és az egyedül élőkre jelent különösen nagy veszélyt.
Hőség elleni védekezés és tanácso kánikula idejére (Illusztráció) Fotó: Pexels

Tanácsok hőség idején: így kerülheti el a bajt

A tartós meleg komoly terhelést jelent a szervezetnek, ezért hőség idején különösen fontos a folyadékpótlás, a nap kerülése és a lakás hűvösen tartása. Az idősek, a kisgyermekek, a betegek és az egyedül élők fokozottan veszélyeztetettek, ezért rájuk külön figyelmet kell fordítani.

Hogyan maradhat biztonságban a nyári hőségben?

Hőség idején a legfontosabb, hogy a szervezet ne melegedjen túl, és ne veszítsen túl sok folyadékot. Érdemes már délelőtt gondoskodni a lakás hűtéséről, a rendszeres ivásról és arról, hogy a legmelegebb órákban ne legyen szükség nagyobb fizikai megterhelésre.

A legfontosabb tanácsok hőség idején:

  • tartsa hűvösen a lakást, húzza be a függönyöket azokban a szobákban, ahová besüt a nap;
  • igyon sok folyadékot, és kerülje a túlzott alkoholfogyasztást;
  • 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjon a napon;
  • maradjon árnyékban, használjon magas faktorszámú naptejet, és viseljen széles karimájú kalapot;
  • kerülje a fizikai megterhelést a nap legmelegebb részében;
  • utazáskor mindig vigyen magával vizet;
  • csecsemőt, kisgyermeket és állatot soha ne hagyjon bezárt autóban.
Hőségben tényleg jobb a meleg ital? Ezt mondják a szakértők
Hőségben tényleg jobb a meleg ital? (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Mit tesz a szélsőséges meleg a testünkkel?

Amikor a test felmelegszik, az erek kitágulnak, a vérnyomás csökken, a szív pedig nagyobb munkára kényszerül. Közben az izzadás miatt a szervezet folyadékot és sót veszít, ez pedig felboríthatja a belső egyensúlyt.

A hőkimerülés tünetei lehetnek:

  • szédülés;
  • hányinger;
  • ájulás;
  • zavartság;
  • izomgörcs;
  • fejfájás;
  • erős izzadás;
  • fáradtság.

Miért reagál így a test a hőhullámok idején?

A szervezet nagyjából 37 Celsius-fokos belső hőmérsékletet próbál fenntartani. Melegben a bőrhöz közeli erek kitágulnak, az izzadás pedig segíti a hőleadást. Ha ez már kevés, kialakulhat hőkimerülés vagy hőguta.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben a hőségben?

Az idősek, a szívbetegek, a cukorbetegek, a kisgyermekek, a demenciával élők, a mozgásukban korlátozott emberek és a hajléktalanok különösen veszélyeztetettek. A legfelső emeleti lakásokban élők is nagyobb hőterhelést kaphatnak.

Kánikula idején a keringés kapja az egyik legnagyobb terhelést

A nyári hőhullámok idején különösen fontos odafigyelni a test jelzéseire, mert a magas hőmérséklet az egész szervezet működésére hatással lehet. Kánikulában a test folyamatosan próbálja fenntartani az ideális belső hőmérsékletet: fokozódik az izzadás, kitágulnak az erek, gyorsulhat a pulzus, és a szervezet igyekszik minél több hőt leadni.

Nem tud aludni a hőségtől? – hasznos tippek a forró éjszakákra

A tartós meleg sokaknál nemcsak nappal okoz kellemetlenséget, hanem éjszaka is megnehezítheti a pihenést. Az alvás minőségét jelentősen ronthatja a hőség, de néhány egyszerű módszerrel könnyebb lehet átvészelni a forró éjszakákat.

Cikkünkben felhasználtuk a BBC oldalán megjelent írást is.
 

 

