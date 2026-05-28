Elárulta a hosszú élet titkát Európa legidősebb férfija, aki születésnapja előtt meghalt

Ilie Ciocan élete több mint egy évszázadon ívelt át: gyerekként szegénységben nőtt fel, később katonaként megjárta a második világháború frontjait, idős korára pedig egész Európa legidősebb férfijaként tartották számon. A román veterán 112 évesen halt meg, egy nappal a születésnapja előtt. Korábban egyszerű magyarázatot adott arra, szerinte minek köszönhette a rendkívül hosszú életét.

Egy nappal a 113. születésnapja előtt meghalt Ilie Ciocan, Európa legidősebb férfija – előtte elárulta a hosszú élet titkát (A képen a második világháborús román veterán) Forrás: By Klavdiya Gadyuchkina - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=181672608

Meghalt Európa legidősebb férfija

Egy nappal a 113. születésnapja előtt meghalt Ilie Ciocan, Európa legidősebb férfija. A román férfi korábban azt is elárulta, szerinte mi segítette hozzá ahhoz, hogy ilyen elképesztően hosszú életet éljen.

Ilie Ciocan 1913. május 28-án született a romániai Cremenari faluban. Gyerekkora korán nehézzé vált: tizenkét évesen elveszítette mindkét szülőjét, ezután tehénpásztorként dolgozott, hogy kenyérhez jusson, és testvéreivel együtt túlélje a mindennapokat. Később, tizennyolc évesen megnősült, feleségével, Floarea Obogeanuval hat gyermeket neveltek fel.

A világ legidősebb ismert háborús veteránja volt

Ciocant huszonkét évesen sorozták be a román hadseregbe. A második világháborúban a 6. pitești tüzérezrednél szolgált, majd 1941-től a fronton harcolt. Volt hírvivő, géppuskás és gyalogos katona is, előbb a keleti, majd a nyugati fronton. 1945-ben rossz egészségi állapotban tért haza, harctéri sérülés nélkül.

At 112 years old, Ilie Ciocan is not only Romania's oldest living person but also the world's oldest verified World War II veteran. Born on June 10, 1913, in Vâlcea County, he served in the Romanian Army during WWII and later became a major.



Halálakor ő volt a világ legidősebb ismert második világháborús veteránja, Európa legidősebb férfija és Románia valaha igazoltan legidősebb embere.

A hosszú élet titkát is elárulta

Ilie Ciocan a hosszú életét részben a mértékletességnek tulajdonította. Azt mondta, soha nem dohányzott, alkoholt pedig csak ritkán fogyasztott.

A román férfi május 27-én hunyt el, egy nappal azelőtt, hogy betöltötte volna a 113. életévét. Halálával egy több mint egy évszázadon átívelő életút zárult le – írja a Daily Star.

