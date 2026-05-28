Elárulta a hosszú élet titkát Európa legidősebb férfija, aki születésnapja előtt meghalt

Ilie Ciocan élete több mint egy évszázadon ívelt át: gyerekként szegénységben nőtt fel, később katonaként megjárta a második világháború frontjait, idős korára pedig egész Európa legidősebb férfijaként tartották számon. A román veterán 112 évesen halt meg, egy nappal a születésnapja előtt. Korábban egyszerű magyarázatot adott arra, szerinte minek köszönhette a rendkívül hosszú életét.
Meghalt Európa legidősebb férfija
Egy nappal a 113. születésnapja előtt meghalt Ilie Ciocan, Európa legidősebb férfija. A román férfi korábban azt is elárulta, szerinte mi segítette hozzá ahhoz, hogy ilyen elképesztően hosszú életet éljen.
Ilie Ciocan 1913. május 28-án született a romániai Cremenari faluban. Gyerekkora korán nehézzé vált: tizenkét évesen elveszítette mindkét szülőjét, ezután tehénpásztorként dolgozott, hogy kenyérhez jusson, és testvéreivel együtt túlélje a mindennapokat. Később, tizennyolc évesen megnősült, feleségével, Floarea Obogeanuval hat gyermeket neveltek fel.
A világ legidősebb ismert háborús veteránja volt
Ciocant huszonkét évesen sorozták be a román hadseregbe. A második világháborúban a 6. pitești tüzérezrednél szolgált, majd 1941-től a fronton harcolt. Volt hírvivő, géppuskás és gyalogos katona is, előbb a keleti, majd a nyugati fronton. 1945-ben rossz egészségi állapotban tért haza, harctéri sérülés nélkül.
Halálakor ő volt a világ legidősebb ismert második világháborús veteránja, Európa legidősebb férfija és Románia valaha igazoltan legidősebb embere.
A hosszú élet titkát is elárulta
Ilie Ciocan a hosszú életét részben a mértékletességnek tulajdonította. Azt mondta, soha nem dohányzott, alkoholt pedig csak ritkán fogyasztott.
A román férfi május 27-én hunyt el, egy nappal azelőtt, hogy betöltötte volna a 113. életévét. Halálával egy több mint egy évszázadon átívelő életút zárult le – írja a Daily Star.
