Megtalálhatták a hosszú élet titkát a tudósok

A hosszú élet titka egy különleges gén működésében rejtőzhet, amelyet tudósok egerekbe ültettek át. A kísérlet fontos lépés lehet az öregedés lassítása felé – írja a Sciencedaily.com.

A tudósok különleges gént ültettek át a rendkívül hosszú életű csupasz turkálóból egerekbe, és ezzel egészségesebbé tették az állatokat. A Rochesteri Egyetem kutatóinak kísérlete szerint a módosított egerek tovább éltek, ellenállóbbak lettek a daganatokkal szemben, és kevesebb öregedéssel összefüggő gyulladást mutattak.

A kutatás középpontjában a nagy molekulatömegű hialuronsav állt. Ez az anyag nagy mennyiségben található meg a csupasz turkálók szervezetében, és összefüggésbe hozható azzal, hogy ezek az állatok ritkán kapnak rákot, valamint szokatlanul hosszú ideig, akár 41 évig is élhetnek.

A tudósok a csupasz turkáló egyik génjét, a hyaluronan synthase 2 génváltozatát vitték át egerekbe. A módosított állatok szervezetében több védő hatású hialuronsav termelődött, és egészségesebb bélrendszert, alacsonyabb gyulladásszintet, valamint jobb daganatellenes védekezést figyeltek meg náluk.

Az élettartam-növekedés mérsékelt volt: a génmódosított egerek medián élettartama körülbelül 4,4 százalékkal nőtt. A kutatók szerint azonban a jelentőség óriási, mert sikerült bizonyítani, hogy egy hosszú életű emlős biológiai védelmi mechanizmusa más emlősben is működhet.

A következő nagy kérdés az, hogy ez az irány egyszer az emberi öregedés lassításában is használható lesz-e.

