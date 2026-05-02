Szabadon engedték az Északi-tengerben Timmyt, a hosszúszárnyú bálnát

Dánia közelében, a Skagerrak-szoros térségében, 2026. május 2-án reggel szabadon engedték a Timmy néven ismert hosszúszárnyú bálnát. A púpos bálnát korábban a Balti-tenger partvidékéről, Poel-sziget öbléből szállították uszállyal az Északi-tengerhez – tájékoztatott az MTI.

Szabadon engedték a Balti-tengernél megrekedt hosszúszárnyú bálnát, Timmyt

Timmy, a hosszúszárnyú bálna: hetekig aggódtak érte

A mintegy 12 méter hosszú és 12 tonnás állat több alkalommal is megrekedt a német partok mentén, sekély vízben. Ahogy az Origón korábban is beszámoltunk róla, először március 3-án bukkant fel Wismar kikötőjében, később pedig Timmendorfer Strand térségében látták.

Rescuers fear time is running out for 'Timmy', a young humpback whale struggling to find its way out of shallow bays off Germany's Baltic coast https://t.co/TDLbdo6RR3 pic.twitter.com/HcADtzWnQa — Reuters (@Reuters) April 2, 2026

A mentőakció különlegessége, hogy magánkezdeményezésben szervezték meg. Önkénteseknek végül sikerült egy vízzel megtöltött uszályhajóra terelniük a bálnát, majd onnan vitték tovább a számára kedvezőbb, mélyebb vizek felé.

Most az óceán felé veheti az irányt

A szakemberek abban bíznak, hogy a 4–6 évesre becsült cet képes lesz önállóan úszni az Északi-tenger mélyebb részein, és idővel visszatérhet az Atlanti-óceánba.

Timmy története azért keltett ekkora figyelmet, mert ritka és látványos példája annak, amikor civilek, önkéntesek és tengeri mentők összefogásával sikerül esélyt adni egy hatalmas tengeri állatnak a túlélésre.