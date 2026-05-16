Ez a legkoszosabb pont a szállodákban – mégis mindenki megérinti

A hotel higiénia kérdése már az érkezés pillanatában felmerülhet, hiszen egy szálloda közösségi terei meglepően sok kórokozónak adhatnak otthont. A szakértők szerint elég néhány gyakran érintett felület ahhoz, hogy a fertőzésveszély már a lobbyban jelen legyen. Jó hír viszont, hogy néhány egyszerű szokással ez a kockázat jelentősen csökkenthető – írja a HuffPost.

Hotel higiénia: melyek a legszennyezettebb felületek a szálloda halljában?

A kutatások szerint a legkritikusabb pontok azok a felületek, amelyeket szinte mindenki megérint. Ilyenek például a liftgombok, amelyek könnyen a kórokozók „találkozóhelyévé” válnak. A recepciós pult is gyakran használt felület, de az asztalok, bárpultok és egyéb közös felületek sem képeznek kivételt.

A bejárati ajtókilincsek különösen kockázatosak, hiszen a külvilágból is bejuttathatják a szennyeződéseket.

A kárpitozott bútorok pedig azért problémásak, mert a szövetek mélyén a baktériumok tovább is megmaradhatnak, még alapos takarítás után is.

Milyen kórokozók fordulhatnak elő a szállodákban?

A szakértők szerint a leggyakoribbak a légúti vírusok, mint az influenza, az RSV, a COVID-19 vagy a megfázás kórokozói. Ezek könnyen terjednek kézről kézre, majd onnan az arcra. Az étkezési területeken és mosdókban inkább az ételmérgezést okozó baktériumok – például szalmonella vagy campylobacter – jelenhetnek meg. A norovírus, vagyis a „gyomorvírus” szintén gyakori kockázat a közösségi terekben. Emellett Staphylococcus baktériumok is előfordulhatnak, amelyek bőrfertőzéseket is okozhatnak.

Hogyan lehet elkerülni a fertőzést szállodában?

A legfontosabb védekezés az alapos kézhigiénia. Az alkoholos kézfertőtlenítő akkor hatékony, ha legalább 62–70 százalék alkoholt tartalmaz, és legalább 20 másodpercig alaposan bedörzsöljük a kezünket. A szappanos kézmosás is ugyanolyan hatékony, ha legalább 15 másodpercig tart, és nem marad ki az ujjbegyek vagy az ujjak közötti terület. A rendszeres kézápolás segít megőrizni a bőr természetes védőrétegét, ami szintén fontos szerepet játszik a fertőzések megelőzésében.