Új információk láttak napvilágot a romániai dróntámadás kapcsán – brutális

30 méter magasban rekedtek a diákok – rémálommá vált az iskolai kirándulás

Rémisztő pillanatokat éltek át azok a diákok, akik egy texasi vidámpark egyik attrakcióján rekedtek a magasban. A hullámvasút meghibásodása miatt nyolc utas több órán át várta, hogy a mentőegységek biztonságban lehozzák őket.
A texasi Galveston városában található Pleasure Pier vidámparkban meghibásodott az Iron Shark nevű hullámvasút, amelynek következtében nyolc diák rekedt több mint 30 méteres magasságban - számolt be róla a The Sun.

A hullámvasút utasait egyenként mentették le a magasban rekedt szerelvényről
Fotó: youtube/CNN

A hatóságokat helyi idő szerint délután fél hat után riasztották a helyszínre. Az Iron Shark a vidámpark legmagasabb hullámvasútja, amely több mint 30 méter magasra emeli az utasokat. A houstoni iskolakerület közlése szerint a magasban rekedt nyolc utas egy iskolai kiránduláson részt vevő diákcsoport volt.

Mi történt a hullámvasúton?

A vidámpark üzemeltetője szerint az attrakció az első emelkedő szakaszában hibásodott meg. A biztonsági rendszer a terveknek megfelelően azonnal leállította a szerelvényt, hogy megakadályozza a további veszélyhelyzet kialakulását. A meghibásodás után a park munkatársai azonnal értesítették a tűzoltóságot, hogy segítsenek az utasok biztonságos kimentésében.

Hogyan zajlott a mentőakció?

A mentés során minden utast külön biztonsági hevederrel rögzítettek, majd egyenként hozták le a magasban veszteglő szerelvényről. A tűzoltók a teljes művelet alatt kapcsolatban maradtak a diákokkal, hogy segítsenek megőrizni a nyugalmukat.

A hatóságok tájékoztatása szerint a rendkívül feszült helyzet ellenére senki sem sérült meg. A vidámpark vezetése közölte, hogy az Iron Shark csak alapos műszaki vizsgálat után térhet vissza az üzemeléshez.

A tűzoltóság vezetője külön méltatta a mentésben részt vevő egységek munkáját, hangsúlyozva, hogy a gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően minden utast sikerült biztonságban kimenteni.

