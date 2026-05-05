66 hullazsákot helyeztek el aktivisták az ausztrál parlament előtt

Az aktivisták a hullazsákok elhelyezésével akarták megmutatni: naponta ennyi ember hal meg dohányzás miatt az országban. Egészségügyi szakemberek és civil szervezetek demonstrációja egy időben zajlott egy szenátusi meghallgatással, ahol az illegális dohánykereskedelem robbanásszerű terjedése került napirendre, adott hírt a Daily Mail.

Hullazsákok elhelyezésével demonstráltak az illegális dohánykereskedelem ellen Ausztráliában – Fotó: OMAR AL-QATTAA / AFP /illusztráció

A tüntetők szerint a helyzet kritikus: miközben egyre több a feketepiaci cigaretta, egyes iparági szereplők az árak csökkentését sürgetik – amit a szakértők veszélyes zsákutcának tartanak.

Ha olcsóbbá tesszük a cigarettát, több ember fog meghalni

– hangzott el a kemény figyelmeztetés.

Halálos statisztika: naponta 66 élet – ennyi hullazsák volt a földön

A demonstráció központi üzenete nem hagy kétséget: a dohányzás továbbra is az egyik legnagyobb gyilkos. Legalább 16 különböző ráktípus kialakulásához köthető, beleértve a tüdő-, máj- vagy vastagbélrákot. A számok brutálisak – és a szakértők szerint a helyzet könnyen romolhat, ha nem lépnek időben.

A vita középpontjában az illegális dohány áll. Több tízezer árusítóhely működik az országban, ami megnehezíti az ellenőrzést és „normalizálja” a dohányzást. A hatóságok szerint még az adók csökkentése sem oldaná meg a problémát: a feketepiac mindig olcsóbb marad.

A tét: életek ezrei

Ausztrália eddig a világ élvonalába tartozott a dohányzás visszaszorításában, de a mostani figyelmeztetés egyértelmű: a harc messze nem ért véget. A 66 hullazsák nem csak egy akció volt – hanem egy dermesztő kérdés: hány ilyen „zsákra” lesz még szükség, hogy valódi változás történjen?

