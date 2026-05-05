Hullócsillag-zápor világítja be az eget – de van egy rossz hír is

A Éta Aquaridák meteorraj minden évben április végétől május végéig aktív, de idén május 5-ről 6-ra virradó éjszaka lesz a leglátványosabb. A szakértők szerint hajnali 2 óra után érdemes kémlelni az eget, és egészen napkeltéig egyre több hullócsillagot lehet majd látni, hívta fel a figyelmet a Space.

Valami hasonló látványra lehet számítani a ma éjjeli hullócsillag-zápor hatására – Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto

Akár 50 hullócsillag óránként – de nem mindenki jár jól

Ideális körülmények között akár óránként 50 meteort is meg lehet figyelni – de van egy komoly zavaró tényező: a fényes, fogyó hold. Ez a holdfény könnyen „elmossa” a halványabb csóvákat, így főleg a látványosabb darabokat lehet majd kiszúrni.

A jelenség a déli féltekén a leglátványosabb, míg Európában – így Magyarországról is – inkább 10-30 meteorra számíthatunk óránként.

Egy legendás üstökös „szemetéből” születik a látvány

A hullócsillagok forrása nem más, mint a híres Halley-üstökös. Amikor a Föld áthalad az üstökös által hátrahagyott por- és jégdarabokon, ezek a részecskék belépnek a légkörbe és felizzanak – így jönnek létre a látványos fénycsíkok.

Az üstökös egyébként körülbelül 76 évente tér vissza, legközelebb csak 2061-ben láthatjuk újra.

Sokan rosszul nézik – így viszont lemaradhatsz a legszebb pillanatokról

Bár a meteorraj az Vízöntő csillagkép irányából látszik érkezni, nem érdemes csak oda koncentrálni. A szakértők szerint ne érdemes egy pontra figyelni, hanem érdemesebb pásztázni az egész eget. A leglátványosabb jelenségek gyakran távolabb jelennek meg. Ha csak egy helyre összpontosít, könnyen lemaradhat a legnagyobb „tűzgolyókról”.

Így hozza ki a maximumot az élményből

Nem kell drága felszerelés, de néhány trükk sokat segíthet:

menjen minél sötétebb helyre (városon kívül)

feküdjön le vagy dőljön hátra kényelmesen

szánjon legalább 30 percet a szemének, hogy alkalmazkodjon a sötéthez

kerülje a telefonozást és az erős fényeket

A türelem kulcsfontosságú – de megéri.

Ritka élmény, amit nem szabad kihagyni

Az Éta Aquaridák meteorraj az év egyik leggyorsabb és legizgalmasabb csillaghullása, a meteorok akár 66 kilométer per másodperc sebességgel száguldanak át az égen. Ha szerencséje van, akár egy igazán látványos „tűzgolyót” is elkaphat.