Humanoid robotok küzdenek egymással egy videón

Brutális videó terjed az interneten két humanoid robot összecsapásáról. A felvételen a gépek egymás ellen küzdenek, ütnek, rúgnak, kitérnek a támadások elől, és olyan mozdulatokat tesznek, mintha egy sci-fi film harci jelenetéből léptek volna ki – számol be a New York Post.
Humanoid robotok küzdenek egymással
A videót Cix Liv, a Robot Entertainment Kombat nevű humanoid robotliga vezetője osztotta meg az X-en. A felvétel egy San Franciscó-i helyszínen készült, ahol egy Engine és egy Unitree robot mérte össze erejét. A közönség hangosan szurkolt, miközben a robotok látványos egyensúllyal mozogtak, támadtak és védekeztek.
A küzdelem végén mindkét robot fejbe rúgta a másikat, majd egyszerre zuhantak a földre. A jelenet különösen látványos volt, mert a gépek nem egyszerűen előre programozott mozdulatokat hajtottak végre, hanem emberi harcot idéző ritmusban reagáltak egymásra.
A fejlesztők szerint ez már a robotviadalok új korszakát jelezheti. Cix Liv nemrég azt is bejelentette, hogy San Francisco Nob Hill negyedében nyáron megnyílhat az Egyesült Államok első humanoidrobot-üzlete, amely nappal boltként, éjjel pedig robotküzdelmek helyszíneként működhet.
Megvadult robot pofozott fel egy kisgyereket, videón a durva jelenet
Egy családi programnak indult táncbemutató váratlan fordulatot vett, amikor egy humanoid gép veszélyesen közel került a közönséghez. A robot mozdulatai kiszámíthatatlanná váltak, és egy kisfiút is eltalált a színpad közelében. Az eset újra ráirányította a figyelmet a technológiai bemutatók biztonsági kérdéseire.
Humanoid robotok sokkolták a közönséget Hongkongban – elképesztő, mit tudnak
Hongkongban nagyszabású technológiai kiállításon mutatták be a legújabb fejlesztéseket. A humanoid robotok nemcsak beszélgettek, hanem táncoltak, tanítottak és még bokszoltak is, lenyűgözve a közönséget.