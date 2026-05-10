Humanoid robotok küzdenek egymással egy videón

Látványos videó terjed két verekedő robot brutális összecsapásáról. Humanoid robotok küzdöttek egymással a felvételen. San Franciscóban olyan hely nyílhat, ahol éjszakánként robotviadalokat rendeznének.
Brutális videó terjed az interneten két humanoid robot összecsapásáról. A felvételen a gépek egymás ellen küzdenek, ütnek, rúgnak, kitérnek a támadások elől, és olyan mozdulatokat tesznek, mintha egy sci-fi film harci jelenetéből léptek volna ki – számol be a New York Post.

A képen Humanoid robotok Kínában, egy látványos bemutató keretében(260503) -- BEIJING, May 3, 2026 (Xinhua) -- A drone photo taken on May 2, 2026 shows robots performing at a park in Wuzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. People across China stepped out to fully enjoy their leisure time during the ongoing May Day holiday. (Photo by He Huawen/Xinhua) (Photo by He Huawen / Xinhua via AFP)
A képen Humanoid robotok Kínában, egy látványos bemutató keretében Fotó: HE HUAWEN / XINHUA

Humanoid robotok küzdenek egymással

A videót Cix Liv, a Robot Entertainment Kombat nevű humanoid robotliga vezetője osztotta meg az X-en. A felvétel egy San Franciscó-i helyszínen készült, ahol egy Engine és egy Unitree robot mérte össze erejét. A közönség hangosan szurkolt, miközben a robotok látványos egyensúllyal mozogtak, támadtak és védekeztek.

A küzdelem végén mindkét robot fejbe rúgta a másikat, majd egyszerre zuhantak a földre. A jelenet különösen látványos volt, mert a gépek nem egyszerűen előre programozott mozdulatokat hajtottak végre, hanem emberi harcot idéző ritmusban reagáltak egymásra.

A fejlesztők szerint ez már a robotviadalok új korszakát jelezheti. Cix Liv nemrég azt is bejelentette, hogy San Francisco Nob Hill negyedében nyáron megnyílhat az Egyesült Államok első humanoidrobot-üzlete, amely nappal boltként, éjjel pedig robotküzdelmek helyszíneként működhet.

