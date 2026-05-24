Pánikban könyörgött segítségért: rádőlt a hűtő a népszerű humoristára

Clery egyedül volt otthon gyermekeivel, amoikor rádőlt a hűtőszekrény. Kétségbeesésében üzenetet küldött volt férjének, Stephen Hilton, amelyben azt írta: „Meghalok. Gyere azonnal!” – idézi fel a történteket a Page Six.

Laura Clery nagyon megijedt, amikor beszorult a hűtőszekrény alá

Pánikban könyörgött segítségért, miközben egy hűtőszekrény préselte a falhoz

A férfi először nem értette az üzenet súlyosságát, ám röviddel később telefonhívást kapott az alig beszélni tudó, pánikba esett nőtől. Clery ekkor már a hűtő alá szorulva segítségért könyörgött, miközben nehezen kapott levegőt.

Hilton szerint a balesetet az okozhatta, hogy a beépített hűtőszekrény nem volt megfelelően rögzítve. Az eredetileg szükséges nyolc csavar helyett állítólag csak kettő tartotta a szerkezetet, amely végül kibillent a helyéről és rádőlt a humoristára.

A helyszínre rendőrök, tűzoltók és mentők is érkeztek. A beszámoló szerint három tűzoltóra volt szükség ahhoz, hogy leemeljék a hatalmas hűtőt a nőről. Cleryt kórházba szállították, ahol ellátták sérüléseit, majd az éjszaka folyamán hazaengedték.

