Luxusautóval érkeztek, trágyával borítva távoztak – elszabadult a pokol a mezőn

A festői szépségű angliai tóvidéken található földterületen régóta problémát jelent, hogy a turisták figyelmen kívül hagyják a figyelmeztető táblákat, és engedély nélkül hagyják autóikat a legelőn. A gazda szerint az illegális parkolás nemcsak bosszantó, hanem komoly veszélyt is jelent az állatokra és a gazdaság működésére – írja a DailyMail.

Az illegális parkolás miatt vesztette el a türelmét a gazda, aki trágyával fújta le a földjén hagyott autókat Fotó: MATHIEU THOMASSET / Hans Lucas

Évek óta az illegális parkolás keseríti meg a gazda életét

Hogg Hodgson juhász szerint a látogatók rendszeresen nyitva hagyják a kapukat, megrongálják a kerítéseket és szemetet hagynak maguk után. A gazda családja generációk óta műveli a területet, ezért különösen felháborítónak tartja, hogy sokan semmibe veszik a magántulajdont.

A bejáratnál több tábla is figyelmezteti az autósokat, hogy ne hajtsanak be a mezőre, ennek ellenére a jó idő beköszöntével ismét megtelt a földterület parkoló autókkal.

Trágyával „büntette meg” a szabályszegőket

A gazda végül úgy döntött, sajátos módon ad leckét a szabályszegőknek. Egy trágyaszóró tartály segítségével legalább húsz autót borított be hígtrágyával, köztük több drága luxusautót is.

A felvételeken jól látható, hogy a járművek tulajdonosai döbbenten és dühösen nézik a bűzös réteggel borított autóikat, miközben próbálják felmérni a károkat.

Hodgson szerint nem büszke a tettére, de úgy érzi, a turisták viselkedése miatt már nem maradt más lehetősége.

„Elegem van abból, ahogyan egyesek kezelik a vidéket. Folyamatosan sértegetnek, amikor megkérem őket, hogy ne parkoljanak a földemen” – fogalmazott.

Sokan a gazda mellé álltak

A történet gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol rengetegen támogatták a gazdát. Többen azt írták, hogy eszükbe sem jutna más földjén parkolni, és szerintük a szabályszegők maguknak köszönhetik a történteket.

Egy másik gazdálkodó úgy fogalmazott: sok vidéken élő ember álmodott már arról, hogy hasonló módon torolja meg az engedély nélküli parkolást.

Rendőrségi vizsgálat indult

A helyi rendőrség megerősítette, hogy bejelentés érkezett az esetről, ezért vizsgálják a történtek pontos körülményeit. A hatóságok ugyanakkor arra is felhívták a látogatók figyelmét, hogy kizárólag kijelölt helyen parkoljanak, és ne akadályozzák sem a helyieket, sem a mentőszolgálatok munkáját.