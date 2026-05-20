Rejtett whiskylepárlóra bukkantak – a csempészek nyomai még mindig láthatók

Több mint 200 év után került elő egy illegális whiskylepárló maradványa Skóciában, a Felföld egyik távoli szurdokában. A kutatók szerint a titkos helyszínt szándékosan választották úgy, hogy mocsarak, sziklák és egy kis patak is elrejtse a kíváncsi szemek elől – írja a Focus.

A skót Felföld egyik eldugott szurdokában találták meg az illegális whiskylepárló maradványait Fotó: DALMASSO MONICA / HEMIS.FR / hemis.fr

Illegális whiskylepárló működött a skót szurdok mélyén

A National Trust for Scotland szakemberei önkéntesekkel együtt tárták fel a kis kunyhó maradványait. A helyszínen tűzhelyet, padló alatti vízelvezetőt, tetőtartó oszlop nyomát és egy különösen fontos rézdarabot is találtak.

Ez utóbbi lehetett a döntő bizonyíték: a kutatók szerint a rézdarab egykor a lepárlóberendezés két részét kapcsolhatta össze.

A 18–19. században a skót törvények tiltották a kisebb magánlepárlókat, ám sokan továbbra sem mondtak le a whiskyfőzés hagyományáról. A titkos whiskylepárlás ezért gyakran eldugott völgyekben, szurdokokban és nehezen megközelíthető helyeken zajlott.

A szakértők szerint a csempészek pontosan tudták, mit csinálnak: a lepárlót egy patak kanyarulatánál építették fel, ahol a terep több irányból is takarta a kunyhót. A most előkerült nyomok alapján azonban úgy tűnik, egyszer sietve kellett eltüntetniük a berendezést, talán azért, mert a vámosok a közelben jártak.

