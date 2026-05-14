A magasba repítette a férfit a brutális szélvihar – videón a rémisztő pillanat

Csodával határos módon élte túl egy indiai férfi azt a brutális balesetet, amelyet egy pusztító indiai vihar okozott Uttar Pradesh államban. A felvételeken jól látható, ahogy a férfi egy bádogtetőn kapaszkodik, miközben az indiai vihar orkánerejű széllökésekkel csap le a környékre – írja a DailyMail.

Az indiai vihar során a szél a tetővel együtt repítette a levegőbe a kapaszkodó férfit Fotó: X

Az indiai vihar több mint száz halálos áldozatot követelt

A helyi beszámolók szerint a Nanhe Miya nevű férfi egy kötelet fogott, abban bízva, hogy az segít megtartani az egyensúlyát. A vihar azonban pillanatok alatt letépte a tetőt, majd a férfit is a levegőbe repítette. A kötél végül elszakadt, Miya pedig több métert zuhant.

A férfit kórházba szállították, ahol később elmondta: fogalma sincs, pontosan hova esett. Elmondása szerint legalább 15 méter magasban lehetett, és jóval távolabb zuhant le attól a helytől, ahol eredetileg kapaszkodott.

31 people have been killed as powerful storm, rains caused havoc in various districts of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/Q94PJxxKBV — Citizen Kau (@citizen_kau) May 13, 2026

A pusztító indiai vihar nem csak ezt a sokkoló balesetet okozta. A hatóságok szerint Uttar Pradesh államban legalább 104 ember meghalt a szélsőséges időjárás miatt, sokan kidőlő fák, összeomló falak és repülő törmelékek miatt vesztették életüket.

A vihar emellett több tucat embert megsebesített, házakat rongált meg és jelentős károkat okozott az elektromos hálózatban is. Több vidéki térségben teljes káosz alakult ki, a helyiek szerint percek alatt elsötétült az égbolt, miközben a szél mindent felkapott, ami az útjába került.

A mentőcsapatokat azonnal a legsúlyosabban érintett területekre küldték, miközben a helyi vezetés gyorssegélyt ígért a túlélőknek és az áldozatok családjainak.

Ítéletidő tombolt Uttar Pradesben, sokan meghaltak

Súlyos vihar pusztított India északi részén, ahol eső, jégeső és villámlás okozott tragédiát. Az ítéletidő Uttar Prades államban 89 ember halálát okozta, több tucatnyian pedig megsérültek.