Gyerekek pánikban: hamarosan minden eddiginél többet láthatnak a szülők az Instagramon

Folytatja a szülői felügyeleti funkcióinak szélesítését és hatékonyabbá tételét az Instagram. A közösségi szolgáltatás eddig javarészt azzal foglalkozott a fiatalkorúak védelme érdekében, hogy a szülők követni tudják a gyermekeik Instagram használati szokásait, továbbá elejét vegye az idegenek általi megkeresésüknek – írja a Digital Trends.

Nehezebb lesz eltitkolni az online aktivitást az Instagram újítása után

Egyre széleskörűbb az Instagram szülői felügyelete

A munka ezzel nem ért véget, az Instagram újabb funkciókat jelentett be a szülői felügyeleti eszközéhez. A mostani fontosabb fejlesztés jóvoltából a szülők végre betekintést kapnak a misztikus tartalomajánló algoritmusának működésébe: címszavakban megnézhetik, hogy milyen témájú tartalmak érdeklik a gyermekeiket.

Emellett a jövőben értesítést kapnak majd, amennyiben a gyermekeik manuálisan új érdeklődési kört adtak hozzá a profiljukhoz.

Az érdeklődési körök címszavas megjelenítése elméletileg már világszerte aktív, bár egyelőre csak angol nyelven láthatóak az adatok. További jó hír, hogy a Meta pár hónapon belül a Family Center felületen összevonja majd az Instagram, a Facebook, a Messenger, továbbá a Meta Horizon szülői felügyeleti eszközeit. Ennek jóvoltából egyrészt egyetlen helyen elérhetőek lesznek az összes szolgáltatás szülői felügyeleti funkció, másrészt pedig

a szülők átfogóbb képet kaphatnak majd a gyerekeik appok közti aktivitásáról, beleértve az összesített képernyőidőt is.

A Meta tájékoztatása szerint az Instagram szülői felügyeleti eszközével egyre több szülő él, az Egyesült Államokban egy év alatt megduplázódott a felügyelt fiatalkorúak száma.

