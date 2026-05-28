Titkos megállapodás születhetett Irán és az Egyesült Államok között – meglepő részletek szivárogtak ki

A Daily Mail információi szerint a megállapodásról már egyeztettek a felek, ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök még nem hagyta jóvá véglegesen az egyezséget. A lap két amerikai tisztviselőre és egy, a tárgyalásokban részt vevő regionális forrásra hivatkozott. Irán számára a tervezett memorandum egyik legfontosabb eleme a szankciók enyhítéséről szóló tárgyalások megindítása lehet.

Donald Trump végső döntése szükséges az Iránnal tervezett megállapodáshoz

Irán és az Egyesült Államok új tárgyalásokat kezdhet

A tervezet szerint a Hormuzi-szorosban biztosítanák a zavartalan hajóforgalmat, vagyis nem vetnének ki díjakat és nem akadályoznák a nemzetközi kereskedelmet. A jelentés szerint Irán vállalná, hogy harminc napon belül eltávolítja az összes tengeri aknát a térségből, miközben az Egyesült Államok fokozatosan feloldaná az iráni kikötők körüli haditengerészeti blokádot.

A memorandum része lenne az is, hogy Teherán kötelezettséget vállal: nem törekszik nukleáris fegyver előállítására. A következő két hónapban főként az iráni dúsított uránkészletekről és az ország urándúsítási kapacitásáról folytatódhatnak az egyeztetések.

A háttérben továbbra is komoly katonai feszültség húzódik. Az elmúlt napokban Irán amerikai légibázist vett célba Kuvaitban, válaszul azokra az amerikai csapásokra, amelyekről Washington azt állította, hogy iráni drónműveletek ellen irányultak.