Órákon belül békét köthet Irán és az Egyesült Államok – erre várt az egész világ

Az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások új szakaszba léphetnek, miután a Donald Trump vezette adminisztráció szerint közel állnak egy áttörést jelentő egyezséghez. A felek egy úgynevezett egyoldalas megállapodási memorandumról tárgyalnak, amely lezárhatja a konfliktust és megalapozhatja a további egyeztetéseket.

Irán: Trump már a háború lezárásáról tárgyal, közel a megállapodás

Az amerikai fél várhatóan 48 órán belül választ kap Teherántól. Bár a dokumentum még nem végleges, források szerint ez a legközelebbi pont, ahol a felek a háború kezdete óta megállapodáshoz jutottak.

A tervezet egy 30 napos tárgyalási időszakot is tartalmaz, amely alatt részletes egyezményt dolgoznának ki több kulcskérdésben, köztük a Hormuzi-szoros helyzetéről, az iráni atomprogramról és a szankciók feloldásáról. Ez az iráni alku egyik legfontosabb eleme lehet.

Mit tartalmazhat a megállapodás?

A 14 pontos memorandum több jelentős vállalást is rögzít. Irán például ideiglenesen felfüggesztené az urándúsítást, míg az Egyesült Államok vállalná egyes gazdasági szankciók feloldását, valamint több milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyon felszabadítását.

A megállapodás része az is, hogy fokozatosan feloldják a Hormuzi-szoros körüli blokádot, amely jelenleg komoly hatással van a globális kereskedelemre és az energiaszállításokra. A felek abban is közeledtek egymáshoz, hogy Irán nem fejleszt nukleáris fegyvereket, és elfogadja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség váratlan ellenőrzéseit.

Vitatott kérdés maradt ugyanakkor az urándúsítás felfüggesztésének időtartama. Egyes források szerint legalább 12 évre szólhat, míg mások akár 15 éves időszakról beszélnek. Teherán korábban csak öt évet javasolt, míg az amerikai oldal 20 évet szeretett volna.

A tárgyalások előrehaladását jelzi, hogy Trump már felfüggesztette azt a katonai műveletet, amely során amerikai hadihajók biztosították a kereskedelmi hajókat a térségben. Ez a lépés egyértelműen arra utal, hogy a felek komolyan számolnak a megállapodás lehetőségével.

A következő napok döntő jelentőségűek lehetnek: ha megszületik az egyezség, az nemcsak a jelenlegi háború végét jelentheti, hanem hosszabb távon is átalakíthatja a közel-keleti erőviszonyokat.