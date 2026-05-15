Újabb botrány körvonalazódik: sokkoló, mi derült ki Zelenszkij válása kapcsán

Brutális esőzés közelít: zivatarok és viharos szél söpör végig az országon

iráni konfliktus

Kína vethet véget az iráni konfliktusnak?

Donald Trump csütörtökön arról számolt be, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a Hormuzi-szoros megnyitását. Az amerikai elnök elmondta, hogy a tárgyaláson Hszi Csin-ping kínai államfő felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez.
A kínai államfő felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez – nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, amikor beszámolt Hszi Csin-ping kínai államfővel folytatott első tárgyalásáról. 

Donald Trump: a kínai államfő felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. A képen: Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök sétálnak a pekingi Zhongnanhai kertben 2026. május 15-én.
Fotó: EVAN VUCCI / POOL

Az elnök a Fox News hírtelevízió Hannity című műsorának Pekingben adott interjúban elmondta, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint egy megállapodást a konfliktus lezárásáról. 

Donald Trump hozzátette, hogy pekingi tárgyalópartnere határozottan arról biztosította, hogy Irán nem kap fegyvereket Kínától. 

Az amerikai elnök a csúcstalálkozó gazdasági eredményeivel kapcsolatban arról számolt be, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál nagyobb mennyiségű kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti beszerzési forrástól. 

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő pénteken ismét tárgyalóasztalhoz ül. 

Donald Trump az iráni konfliktusról: Iránnak nincs más választása, mint egyezségre jutni

Donald Trump közölte, Iránnak nincs más választása, mint egyezségre jutni. Az amerikai elnök úgy véli, hogy az Egyesült Államok „nagyon erős tárgyalási pozícióban van”, célja pedig, hogy megoldja az Irán által jelentett fenyegetést.

 

